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للتخفيف من ارتفاع الأسعار.. الداخلية تعمم مذكرة توجيهية للعمال و رؤساء المجالس

2022-05-10 / 12:32
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت الولايات و العمالات و المجالس المنتخبة بمختلف ربوع المملكة بمذكرة لوزارة الداخلية تحثهم من خلالها على الالتزام الصارم بتوجيهات رئاسة الحكومة الأخيرة.

و تضمنت المذكرة توجيهات لمسؤولي الإدارة الترابية و المنتخبة بضرورة التقيد بتوجيهات رئاسة الحكومة الواردة في المنشور رقم 2022/09 الصادر بتاريخ 18 أبريل 2022 والمتعلقة بسن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.

و أوضحت مذكرة وزارة الداخلية التوجيهات و الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ توجهات الحكومة، كما تقرر على الصعيد المركزي إحداث لجنة خاصة يرأسها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، و ستسهر اللجنة الخاصة المحدثة على تتبع أشغال اللجان الإقليمية.

و شددت وزارة الداخلية على الولاة والعمال و رؤساء مجالس الجماعات الترابية بضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل التطبيق السليم لتوجهات هذه الدورية.

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تعليق واحد

  1. في مشرع بلقصيري كان الملوي ب50 ولاب60 واليوم صبح ب70 ريال وقص على دالك الكثير من المواد والمستهلك مابقاش عارف المعايير لي كتمكن البايع يزيد فالمواد بين عشية وضحاها يكفي ان البايع يقولك زاد زادت وانت تخلص

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