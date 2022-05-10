أبو الغيط يشارك بمراكش في الاجتماع الدولي لمكافحة داعش

هبة بريس

أعلنت جامعة الدول العربية، أن الأمين العام للجامعة أحمد ابو الغيط، سيتوجه اليوم الثلاثاء للمملكة المغربية حيث سيشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش والمقرر عقده يوم 11 مايو الجاري بمدينة مراكش.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن مشاركة أبو الغيط في هذا الاجتماع “تأتي في سياق تجديد دعم الجامعة العربية للجهود الدولية التي يقودها التحالف لمكافحة تنظيم داعش والتنظيمات المرتبطة به وخلاياه النائمة التي كثفت نشاطها في الفترة الأخيرة خاصة في إفريقيا”.

وبحسب ذات المصدر من المقرر أن يلقي الأمين العام للجامعة العربية كلمة يستعرض فيها رؤية الجامعة العربية لسبل مكافحة تنظيم داعش والإرهاب بصفة عامة، وجهود الجامعة للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي وبما يكفل عودة الأمان والاستقرار للمناطق التي كانت ضحية لأنشطته الإجرامية.

وتحتضن مدينة مراكش يوم غد الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الخارجية الأمريكي، السيد أنتوني بلينكن.

ومن المنتظر أن يستعرض الاجتماع المبادرات المتخذة، في ما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت في السابق بهجمات داعش، وذلك في مجال التواصل الاستراتيجي في مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينهجها هذا التنظيم الإرهابي وأتباعه، ومكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

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