“صحاب جيليات” يحتلون عين دياب و زوار الكورنيش ينشدون تدخل الأمن

2022-05-10 / 13:33
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أينما وليت وجهك بمنطقة عين دياب السياحية إلا و يسترعي انتباهك منظر العشرات من الأشخاص بأعمار مختلفة، يرتدون صدريات صفراء اللون و أحيانا برتقالية، ينتشرون على طول شارع الكورنيش الرئيسي.

“صحاب جيليات” ، الذين لا يحدثون أصحاب السيارات و لا يعيرونهم انبتاها و لا اهتماما لحظة بحثهم عن مكان للتوقف و لا لحظة ركنهم للسيارات، و يحضرون فقط حين يهم السائق بمغادرة المكان لاستلام “المقابل المفروض”.

و مع اقتراب فصل الصيف و ارتفاع أعداد الوافدين على شاطئ عين دياب، تضاعف عدد “صحاب جيليات” و معهم ارتفعت “سومة” التوقف و ركن السيارات، و هو ما جعل عددا من المواطنين يدخلون في شنآن و جدال يصل حد الشجار مع محتلي الشارع الذين يفرضون الأمر الواقع على السائقين.

و يطالب البيضاويون من عناصر الأمن تكثيف حملاتهم خاصة بمنطقة عين دياب لوضع حد لنشاط” صحاب جيليات” معتبرين مطالبتهم بدفع مبالغ تفوق 10 دراهم مقابل ركن السيارات و لو لدقائق معدودة “سرقة” منظمة.

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تعليق واحد

  1. Il faut qu’à la ville de Casablanca agisse dans l’immédiat en
    – arrêtant ces voyous et leur interdire de circuler sur la voie public .
    Aussi il faut marquer avec de peinture comme dans les grandes villes dans le monde entier places de stationnement et installée de machines ou les clients peuvent payer leurs billets de stationnement. Nous ne sommes pas au bled siba. Tout ceci profitera à la ville et évitera l’annarchie.

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