“صحاب جيليات” يحتلون عين دياب و زوار الكورنيش ينشدون تدخل الأمن

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أينما وليت وجهك بمنطقة عين دياب السياحية إلا و يسترعي انتباهك منظر العشرات من الأشخاص بأعمار مختلفة، يرتدون صدريات صفراء اللون و أحيانا برتقالية، ينتشرون على طول شارع الكورنيش الرئيسي.

“صحاب جيليات” ، الذين لا يحدثون أصحاب السيارات و لا يعيرونهم انبتاها و لا اهتماما لحظة بحثهم عن مكان للتوقف و لا لحظة ركنهم للسيارات، و يحضرون فقط حين يهم السائق بمغادرة المكان لاستلام “المقابل المفروض”.

و مع اقتراب فصل الصيف و ارتفاع أعداد الوافدين على شاطئ عين دياب، تضاعف عدد “صحاب جيليات” و معهم ارتفعت “سومة” التوقف و ركن السيارات، و هو ما جعل عددا من المواطنين يدخلون في شنآن و جدال يصل حد الشجار مع محتلي الشارع الذين يفرضون الأمر الواقع على السائقين.

و يطالب البيضاويون من عناصر الأمن تكثيف حملاتهم خاصة بمنطقة عين دياب لوضع حد لنشاط” صحاب جيليات” معتبرين مطالبتهم بدفع مبالغ تفوق 10 دراهم مقابل ركن السيارات و لو لدقائق معدودة “سرقة” منظمة.

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