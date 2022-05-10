الفيفا تختار المغرب لتكوين 35 حكمة بالبطولة الاحترافية الأولى

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب تفرده و تميزه القاري بعد أن كان من الدول السباقة و الرائدة التي منحت شرف قيادة مباريات البطولة الاحترافية الأولى و الثانية لكرة القدم لحكمات أظهرن علو كعبهن و حنكتهن الأمر الذي أهل اثنتين منهن لقيادة مباريات كأس إفريقيا للذكور التي أقيمت مؤخرا بالكاميرون.

و في ظل نجاح التجربة المغربية بإناطة مسؤولية قيادة مباريات البطولة الاحترافية لبعض الحكمات، يبدو أن الاتحاد الدولي للعبة حبذ الفكرة و هو ما قد يسمح بمنح الثقة لحكمات أخريات في المستقبل القريب.

و في هذا الصدد، ستنظم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ، في الفترة الممتدة ما بين 10 و14 ماي 2022 دورة تكوينية لفائدة 35 حكمة وطنية من الدرجة الأولى.

وتروم هذه الدورة التكوينية التي ستجرى بمدينة الرباط إلى تطوير كفاءات الحكمات الوطنية والارتقاء بمهاراتهن المعرفية والتقنية، في أفق منحهن مستقبلا شرف قيادة لقاءات حاسمة و قوية بمختلف الأقسام بما فيها البطولة الاحترافية الأولى.

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