المغرب/مصر.. الاتفاق على عقد آلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الاثنين بالرباط، مباحثات معمقة مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية، السيد سامح شكري، تم الاتفاق خلالها بالخصوص على عقد الدورة الرابعة لآلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة خلال النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا.
وذكر بلاغ مشترك صدر في أعقاب هذه المباحثات، التي جرت بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الخارجية المصري للمملكة المغربية، يومي 9 و 10 مايو الجاري، أن الجانبين اتفقا أيضا على عقد لجنة الشؤون القنصلية والاجتماعية المشتركة لبحث كافة القضايا التي تهم جاليتي البلدين، وكذلك دراسة تأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والإعلاميين والفنانين المغاربة والمصـريين لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال الثقافي.
كما تم التأكيد، يضيف البيان المشترك، على أن البعد الاقتصادي والاستثماري هو ركيزة هامة في علاقات البلدين في ضوء قدرة الدولتين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات، وما يتميز به البلدان من موقع استراتيجي متفرد وقدرات اقتصادية كبيرة، وكفاءات بشـرية متميزة.
وأعرب الوزيران عن حرصهما على مواصلة العمل على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعظيم الاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
وأبرز البيان المشترك، أن الجانبين وجها الدعوة، في هذا الصدد، لمجلس رجال الأعمال من أجل استثمار العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين والإطار القانوني الغني والمتنوع الذي يجمعهما لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يدعم جهود الدولتين في تحقيق التنمية والرخاء.
من جهة أخرى، اتفق الوزيران على المضي قدما في تفعيل مختلف أطر التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية تمهيدا لعقد اللجنة المشتركة العليا المغربية المصـرية برئاسة قائدي البلدين.
20 تعليقات
إن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب ومصر عرفت منذ سنوات طويلة والحممد لله علاقة متينة وقوية تجمع بينهما.
نتمنى هذه الزيارة تعطي نتيجة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها …
تعتبر الدولة المصرية من أهم الدول العربية في مجال العلم والثقافة حيث اطبايها فكريا وعلميا.
نتمنى ان تعود بالنفع بينهما كما نرجوا من وزير الثقافة والإعلام ان يكثر من القاعات السنمائية لأنها في الأواني الأخيرة عرقت اندثار وذالك بسبب الجائحة كوفيد 19 كورونا.
نكن كل الاحترام والتقدير للشعب الشقيق المصري آدام الله هذه المحبة الأخوية الصادقة فيما بينهما…
شكرآ للشعب المصري على شجاعتهم لديهم شخصية وثقة بالنفس دائما يكونون معك في المواقف؛ فالف تحية وتقدير لابطال شعب مصري حقيقي.
نحن نحب الشعب المصري وندعمهم في كل الموافق شعب في المستوى المطلوب لا من ناحية المجال الثقافي والاعلام….
نتمنى قنصلية في الصحراء لأننا نحن منهم وهم منا.. اللهم دوم العلاقة بيننا وبينهم
اعتقد ان هذه الزيارة ستعطي مفعولها للنهوض بالقطاع الثقافي لكلتا الدولتين.. ونتمنى ذالك…
إن الاتفاق على عقد آلية التنسيق والتشاور السياسي بالقاهرة سيعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها ولهما التوفيق.
نتمنى المعقول والتغيير والاصلاحات وفرص العمل للشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ممتازة جدا وليس كلام حبر على ورق ياسيد ناصر بوريطة.
ستعطي موسوعة وصورة إيجابية استراتيجية تستهدف التعاون وتطوير القطاع الثقافي والاعلام وخطوة تبشر بالخير وتعود بالنفع بينهما…
نتمنى من هذه الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجيةالمصري للمملكة ان تقوم لبحث كافة القضايا المتعلقة بالمجال الثقافي والاعلام مما ستعطي قفزة نوعية جيدة…
نتمنى لهما التوفيق والمزيد والمزيد من المثابرة والعطاء …..
نتمنى تحقيق اهداف شبابنا والحد من الهجرة السرية عبر قوارب الموت والبطالة ووضع دور الثقافة والفنون والآداب والاعلام بهذا ستعطي رئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل السيادة المغربية المصرية..
إن هذه الزيارة ستعطي التبادل الثقافي والاعلامي في تعزيز التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما بالاخص مجال الترفيه والثقافة والمعلومات العامة بينهما…
اعقاب هذه المباحثات التي جرت بمناسبة العمل التي يقوم بها وزير الخارجيةالمصري للمملكة نتمنى ان تعود بالنفع بينهما وتكون بشارة خير عليهما.
عرف الاعلام المصري والمغربي خلال فترة الجائحة كوفيد 19 كورونا تدهورا مما أدى به إلى الإفلاس .. ونتمنى استرجاعه لان الشاشة المصرية والمغربية تلاشت وتدهورت……
اعتقد ان هذآ الإتفاق يعطي مفعول وقفزة استراتجية جيدة وتنمية المجتمع المغربي والمصري..
أظن ستكون دراسات عليا ممتازة جدا من خلال هذه الزيارة الميمونة التي ستبشرنا بالخبر وتغير النمط بالنسبة للمغرب ومصر لتأسيس منتدى للمثقفين والمفكرين والاعلاميين والفنانين لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بينهما والتعاون والتعايش بينهما وتحقيق الأهداف التي تعود بالنفع بينهما…