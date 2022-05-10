إحداث 24 ألفا و660 مقاولة عند متم مارس بالمغرب

هبة بريس

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب، بلغ عند متم مارس الماضي، 24 ألفا و660 مقاولة.

وأوضحت لوحة القيادة الصادرة عن المكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين (17.444)، والأشخاص الذاتيين (7.216).

وحسب التقسيم القطاعي، يظهر المصدر ذاته هيمنة التجارة بنسبة 35,55 في المائة من مجموع المقاولات التي تم إحداثها، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (19,13 في المائة)، ثم خدمات مختلفة (16,80 في المائة)، والنقل (9,55 في المائة)، والصناعات (6,77 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,17 في المائة)، وتكنولوجيات المعلومات والتواصل (2,55 في المائة)، والفلاحة والصيد (2,36 في المائة)، فالأنشطة المالية (1,10 في المائة).

وعلى المستوى الجهوي، يتضح هيمنة جهة الدار البيضاء – سطات بـ 7163 مقاولة، متبوعة بطنجة –تطوان – الحسيمة (3388)، والرباط – سلا – القنيطرة (3330)، ومراكش – آسفي (2279)، فاس -مكناس (1988)، وسوس – ماسة (1586)، والشرق (1298)، والعيون – الساقية الحمراء (1152)، وبني ملال – خنيفرة (892)، ودرعة – تافيلالت (740)، والداخلة – وادي الذهب (564)، ثم كلميم – واد نون (280).

وفيما يتعلق بالوضع القانوني، فإن 62,6 في المائة من المقاولات التي تم إحداثها هي عبارة عن شركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد، و37,2 في المائة تتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة، و0,1 في المائة بشركات مجهولة الاسم.

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