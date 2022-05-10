طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من جنوب البلاد، أقصى الجنوب-الشرقي، منطقة سوس، ومحليا بالمناطق الداخلية الشمالية والوسطى.

وستعرف الأقاليم الجنوبية، أجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة، فيما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة وبالسايس، وتناثر حبات من الغبار شرق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين و 08 و 13 درجة بكل من مرتفعات الأطلس و الريف، ما بين 13 و 18 درجة بالواجهة المتوسطية، بالمنطقة الشرقية وبالسهول الأطلسية الوسطى، وما بين و 18 و 25 درجة بالسايس، الغرب، السهول الغربية للأطلس، منطقة سوس، الجنوب الشرقي وبغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و 32 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية .

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بوجه عام فوق معظم مناطق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز وما بين كاب سبارتيل وكاب سيم، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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