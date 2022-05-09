أكادير : توقيف أحد قطاع الطرق باستعمال الرصاص

2022-05-09 / 23:39
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكن شرطي من توقيف أحد قطاع الطرق على مستوى حي تليلا بمدينة أكادير ، اليوم الاثنين 9 ماي الجاري، بعد أن وجد الجانح وهو يحاصر شخص مسن محاولا سلبه أمواله تحت التهديد بالسلاح الابيض، مما إضطر الشرطي إستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري .
الموقوف يبلغ العمر 21 سنة من دوي السوابق القضائية، عرض حياة وسلامة شخص باستعمال السلاح الأبيض.

وقالت مصادر مطلعة، أن الموقوف واجه الشرطي بشكل عنيف باستعمال السلاح الأبيض، مما استدعى استعمال السلاح الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، وذلك قبل أن يتم ضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستخدم من طرفه في هذا الاعتداء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بتيكيوين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الفعل الجرمي .

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