الملك يتمنى الصحة للعاهل السعودي

هبة بريس _ و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، على إثر النتائج السليمة والسارة للفحوصات الطبية التي أجراها.

ومما جاء في برقية الملك “فقد علمت ببالغ الارتياح بالنتائج السليمة والسارة للفحوصات الطبية التي أجريتموها”.

وأضاف الملك، في هذه البرقية، “وإذ أحمد الله العلي القدير على أن طمأننا على صحتكم الغالية، فإني أسأله تعالى أن يكلأكم بعين رعايته، وأن يمتعكم بالصحة والعافية وطول العمر، حتى تواصلوا قيادتكم الحكيمة للشعب السعودي الشقيق نحو مراقي التقدم والازدهار

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