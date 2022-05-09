الرشيدية .. أنباء عن سقوط “نيزك” ضواحي كلميمة والمئات يتوافدون على المنطقة للبحث عن “شظاياه” (صور

هبة بريس _ الراشيدية

غير بعيد عن بلدة توروك ضواحي كلميمة إقليم الرشيدية توافد مساء اليوم الاثنين 09 ماي الجاري المئات من الأشخاص من أجل البحث عن شظايا جسم فضائي يعتقد أنه نيزك .

وحسب ما أفاد به عدد من هواة جمع شظايا النيازك الذين توافدوا على المنطقة المسماة “تملالين” بين مركزي ملعب وتوروك إقليم الرشيدية، فقد تم العثور مساء اليوم على كريات سوداء اللون خفيفة الوزن يعتقد أنها شظايا هذا النيزك، أو ما يطلق عليه إسم “العربون” .

وأضاف ذات المصادر ل”هبة بريس” أن لم يعرف بعد توقيت سقوط هذا النيزك المفترض، ولا نوعيته.

وجدير بالذكر أن منطقة خلاء قرب قصر”تاردة” بالجماعة الترابية “الخنك” ضواحي مدينة الرشيدية عرفت في 25 غشت 2020 سقوط نيزك، ما دفع بهواة البحث عن النيازك إلى الخروج بحثا عن شظاياه.

حيث عرفت المنطقة حينها توافد الآلاف من المواطنين قادمين من الرشيدية وزاكورة وطاطا وورزازات و أكادير وكلميم وبوعرفة ..، للبحث عن شظايا النيزك المفقود لجمعها وإعادة بيعها .

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