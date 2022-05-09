تدشين مقر سفارة القاهرة في الرباط

تدشين مقر سفارة القاهرة في الرباط

2022-05-09 / 22:15
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هبة بريس _ الرباط

افتتح وزير الخارجية سامح شكري‬⁩ وناصر بوريطة اليوم الاثنين مقر السفارة المصرية الجديد في الرباط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ – في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن وزير الخارجية سامح شكري أكد على اهتمام مصر بتعزيز أوجه العلاقات مع المغرب الشقيق.

وشكل اللقاء مناسبة لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتقريب وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعربية وإفريقية.

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