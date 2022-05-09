بعد ارتفاعه إلى أعلى المستويات…النفط يتراجع 5%

هبة بريس _ وكالات

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة خمسة في المئة، الاثنين، جراء تدابير الإغلاق التي اتّخذتها السلطات الصينية، وارتفاع معدلات التضخم، بحسب المستثمرين.

وتراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجعي في أوروبا بنسبة خمسة في المئة ليصل إلى 106,77 دولارا، بينما خسرت عقود خام غرب تكساس الوسيط 5,4 في المئة ليصل سعر البرميل إلى 103,87 دولارا.

وسجّلت أسواق الأسهم في كل من فرانكفورت ولندن وباريس تراجعا بأكثر من 2%، كما كان الحال بالنسبة لبورصة طوكيو.

وتفاقمت الخسائر أيضا في وول ستريت، ليسجّل مؤشر داو جونز خسارة نسبتها نحو 2% قرابة منتصف اليوم، بينما تراجع مؤشر نازداك بنسبة 3,7 في المئة.

وانخفضت قيمة عملة “بتكوين” الرقمية إلى مستوى قياسي هذا العام بلغ أقل من 33 ألف دولار مع تجنّب المستثمرين العملة المشفّرة المتقلبة.

وقال المحلل المتخصص بالأسواق لدى “سي إم سي ماركتس” في المملكة المتحدة مايكل هيوسون إن “نزف أسواق الأسهم تواصل اليوم مع بدء أسبوع جديد.. إذ شوهد أكبر تراجع في الموارد الأساسية بعدما أظهرت آخر البيانات التجارية الصادرة عن الصين بأن الواردات توقّفت تماما في أبريل”.

ولازم الملايين من سكان بكين منازلهم الاثنين، في وقت تحاول العاصمة الصينية مكافحة تفشي كوفيد عبر فرض قيود على قاطنيها.

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