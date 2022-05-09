عاجل : المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية ماي

هبة بريس _ رياضة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” أن المملكة ستستضيف المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في 30 من شهر ماي الحالي.

وكشف “الكاف”، في بلاغ، أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم الذي كان تقدم بطلب لاستضافة النهائي رفقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قام بسحب طلبه، ليكون المغرب البلد المستضيف.

وأشار إلى أن نقاشات تجري حاليا لتغيير الأسلوب القديم في إجراء النهائي بالذهاب والإياب لتحديد الفائز بدلا من مباراة نهائية واحدة.

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