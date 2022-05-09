اعتراف من الجيش الجزائري…القوات المسلحة الملكية تساهم في حفظ السلام العالمي

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

يمعن عسكر الجزائر في الانكشاف كل مرة أمام الرأي العام العالمي والظهور على سجيته الأولى “كجيش مارق”، يحرض مواطنيه على عقيدة العداء تجاه شعب شقيق ودولة جارة، تارة عبر أبواقه الاعلامية وتارة أخرى بالتأليب ضد المغرب من شرفة مجلة جيشهم التي أصبحت متخصصة في الشأن المغربي.

الجيش الجزائري بات اليوم يحتل المرتبة الأولى في “تشراع الفم”،حيث لايتوانى في رجم “هاذيك الدولة لي هاك” بافتتاحيات مجلته، لكن سقطة هذه المرة قد تكلف “الكابرانات” المشرفين على المجلة رؤوسهم بعدما انتقوا صورا تعود لعناصر حفظ السلام التابعين للقوات المسلحية الملكية .

مجلة الجيش الجزائري وكعادتها بعد تقديم واجب العداء للمغرب في مجمل صفحاتها, عرجت على موضوع دور “القبعات الزرق ” التابعين للامم المتحدة والمكلفين بحفظ السلام في عدد من بؤر التوتر بالعالم ، حيث ظهر أفراد من القوات المسلحة الملكية بزيهم العسكري الحامل لعلم المملكة المغربية بصفحة المجلة وهو مايشكل أمرا جللا في عقيدة العسكر.

وتحرص المملكة المغربية على المساهمة في عمليات حفظ السلام عبر العالم منذ عقد الستينيات من القرن الماضي، وذلك في انسجام تام مع المقررات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0