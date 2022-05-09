وزير خارجية المغرب يستقبل نظيره المصري في الرباط

للإرتقاء بالعلاقات ..وزير خارجية المغرب يستقبل نظيره المصري في الرباط

2022-05-09 / 19:06
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هبة بريس _ الرباط

استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة نظيره المصري سامح شكري في الرباط، وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت ذلك وزارة الخارجية المغربية على “تويتر”، اليوم الاثنين، بينما قالت صحيفة “الشروق” المصرية إن شكري وصل العاصمة المغربية في زيارة هدفها تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

ولفتت الصحيفة إلى قول المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في وقت سابق، إن شكري سيجري سلسلة لقاءات مع نظيره المغربي وكبار المسؤولين في المغرب.

وأوضحت أنه سيتم بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الرباط في العديد من المجالات وبصفة خاصة مجالات التجارة والاقتصاد.

يذكر أن وزير خارجية مصر سيفتتح المقر الجديد للسفارة المصرية في المغرب خلال زيارته إلى الرباط.

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