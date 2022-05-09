سفينة حربية تعترض قارب صيد مغربي

سفينة حربية إسبانية تعترض قارب صيد مغربي

2022-05-09 / 18:50
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هبة بريس _ الرباط

أوردت صحيفة “إلفايرو دي سبتة” ان سفينة حربية إسبانية اعترضت طريق قارب صيد مغربي كان في إطار ممارسة الصيد البحري معتبرة ان القارب المغربي قام باختراق المياه التابعة لنفوذ المدينة.

وأرغمت السفينة الحربية قارب صيد مغربي على مغادرة المياه القريبة من سبتة والتي كان يصطاد فيها، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية محلية في حديثها لـ”إلفايرو دي سبتة”

وأكدت الصحية أنه تم التدخل يوم السبت 7 ماي الجاري، عندما كان زورق الدورية الساحلية الذي أعيدت تسميته بـ “P76” يبحر بالقرب من مدينة سبتة المحتلة، وحدد مكان وجود قارب الصيد المغربي، والتي قالت إنه كان “في المياه القضائية الإسبانية”.

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‫3 تعليقات

  3. سبتة مغربية لاكنها محتلة اذن على المغرب احترام الحدود البحرية حتى لا يقع فيما لايحمد عقباه

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