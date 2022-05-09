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أسعار المدارس الخاصة .. بنموسى يرد على التخوفات

2022-05-09 / 18:30
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هبة بريس _ الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، أن القانون الحالي لا يخول للوزارة التدخل من أجل تحديد الرسوم، في وقت تخضع هذه المؤسسات لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

وفي شق اخر ؛ سجل الوزير، ضمن جواب له بالبرلمان أن “إجراءات تأمين الزمن المدرسي في ظل الإضرابات المتكررة لأطر الأكاديميات”، قابله وضع وتفعيل مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي، تروم تثبيت المكتسبات الدراسية، وتحقيق تكافؤ الفرص تستجيب لحاجيات وخصوصيات كل مؤسسة على حِدَة ومواردها المادية والبشرية”.

ومن ضمن هذه التدابير، أشار بنموسى إلى تنظيم عملية الدعم التربوي في المواد الدراسية التي تُحتسب في الامتحانات الموحدة والإقليمية بالنسبة للمستويات الإشهادية، وفي المواد الأساسية بالنسبة للمستويات الدراسية غير الإشهادية عبر تكليف الأساتذة الفائضين بتقديم حصص الدعم التربوي واللجوء إلى الساعات الإضافية، مسجلا أنه تم الاستعانة بـ15000 من الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في إطار حصص التداريب الإلزامية المبرمجة في مسارهم التكويني.

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‫4 تعليقات

  1. ليس هناك لادعم ولهم يحزنون الاهم ادا كانت هناك بعض الاستثناءات فقط. يجب طرد الاساتدة المضربين لكونهم تجاوزوا الحدود وضربوا مصلحة التلاميذ بعرض الحائط.

  3. الاساتدة دالتعاقد بالاضرابات غايقضيو على التلاميذ وغاتكونو الولدين مضطرين ينقلو اطفالهوم للمدارس الخصوصية ولي معندوش باش يشوف ولدو يضيع حدا عينو لا حولة ولا قوة الا بالله

  4. ماكاين ما حسن بنادم يقري ولادو فالمدرسة عمومية المدارس الخاصة غير كينفخو فيهوم بالنقط

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