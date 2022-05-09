الخارجية الإسبانية : العلاقات مع الرباط تتقدم

هبة بريس _ الرباط

في ندوة صحافية ادرجت وكالة ” ايفي ” مضامينها ؛ قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الاثنين “إن العلاقات الثنائية مع المغرب تتقدم “ولكن دون استعجال”

واعرب ذات المسؤول عن ارتياحه للمفاوضات الثنائية الجارية لتنزيل الاتفاقات التي تم إقرارها خلال زيارة بيدرو سانشيز للمغرب.

وقال وزير خارجية مدريد إن خارطة الطريق المسطرة بين البلدين تحتاج للوقت من أجل أن تتطور تدريجياً، وآليات التفعيل بدأت بالعمل.

وفي شق اخر ؛ شار ألباريس إلى أنه سيحل غدا الثلاثاء بالمغرب، للمشاركة في مؤتمر حول “داعش” بمراكش، حيث ستتاح له فرصة اللقاء بنظيره ناصر بوريطة، دون تحديد ما إذا كان ضمن البرنامج عقد لقاء ثنائي.

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