مزور: الحد الأدنى للأجور انتقل من 1586 درهم خلال 2007 الى 3500 خلال 2022
ذكرت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأن الحد الأدنى من الأجر بالقطاع العام انتقل من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3300 درهم سنة 2021، حيث تضاعف مرتين، مشيرة الى أن هذا المبلغ تم رفعه إلى 3500 درهم في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مؤخرا.
وأشارت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، إلى أنه بالنسبة لمتوسط صافي الأجور، فقد انتقل من 5333 درهم سنة 2007 إلى8237 درهم سنة 2021، مسجلا تطورا بنسبة 54 بالمائة.
كما تطرقت السيدة مزور بهذه المناسبة لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي التزمت من خلاله الحكومة بحذف السلم 7 بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، « مما سيسهم في زيادة عدد الموظفين الذين سيستفيدون من الترقية ».
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ومن المسؤول عن عدم مراقبة التصريح بالعمال،اليس الدولة الممثلة في مفتشي الشغل ،وما هو الإجراء المتخذ ضد هؤلاء المفتشون الذين لم يقوموا بواجبهم ،وذهب ضحيتهم آلاف العمال وتم طردهم من طرف مشغلهم وحرمانهم من حقوقهم..
كل الخروقات والتلاعبات بالعمال وحرمانهم من حقوقهم هي سياسة ممنهجة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي و مفتشية الشغل وحبدى لم كانت دولة الحق والقانون احدثت محاكم للمقضاة في القيام بالواجب الوطني..
الحماية الاجتماعيه توجد فقط في القطاع العام اما الخاص غير حبر على ورق..