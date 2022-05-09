مزور: الحد الأدنى للأجور انتقل من 1586 درهم خلال 2007 الى 3500 خلال 2022
ذكرت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بأن الحد الأدنى من الأجر بالقطاع العام انتقل من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3300 درهم سنة 2021، حيث تضاعف مرتين، مشيرة الى أن هذا المبلغ تم رفعه إلى 3500 درهم في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مؤخرا.
وأشارت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، إلى أنه بالنسبة لمتوسط صافي الأجور، فقد انتقل من 5333 درهم سنة 2007 إلى8237 درهم سنة 2021، مسجلا تطورا بنسبة 54 بالمائة.
كما تطرقت السيدة مزور بهذه المناسبة لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي التزمت من خلاله الحكومة بحذف السلم 7 بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، « مما سيسهم في زيادة عدد الموظفين الذين سيستفيدون من الترقية ».
23 تعليقات
القوانين توضع ولا تعمم.في هدا البلد السعيد هناك شركات تستغل الطبقة الفقيرة وتجني ورائهم ارباح خيالية مقابل تشغيلهم لكن لا حياة لمن تنادي. شعب مقهور..
لقد أصبح المتقاعد لا منفعة فيه ولا فائدة منه إلا الاقتطاعات والخصم في التعويضات الطبية .فمعظم الدول تولي اهتمام بالغ بالمتقاعدين حيث توفر التغطية الصحية بالمجان والنقل بالمجان والتبضع بنسبة منخفضة وغيرها من الامتيازات..
منذ الاستقلال الى يومنا هذا النقابيون متواطئون مع الحكومة يضحك على نفسه وعلى العمال المأجورين. عند الله تجتمع الخصوم.
المسؤولية للعامل المغربي او الاجير المياوم يتحمل مسؤوليتها مفتشية الشغل وعلاقتها المنسقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يجب ان تكونا مهامهما مراقبة الطبقة العاملة داخل اوراشها او اماكن عملها دون اشعار ارباب الشركات والفنادق والمقاولات مع اوراق التصريح بالاجور الشهرية ..
لامراقبة في التشغيل لا تصاريح العمل لاتبليغ بالعمال كاننا في قانون الغاب..
الدولة يجب ان تراقب اصحاب الشركات لانهم لا يصرحون بالعمال او تصريح باجر قليل جدا يضيعون العمال وحرمانهم من الاستفادة من التغطية الصحية .حسبنا الله ونعم الوكيل..
ما هي سوى مسرحية بين الحكومة و النقابات الهدف منها تهدئة الأوضاع فالكل يعلم أن هذه الحكومة لا تعطي شئ بالتفاوض .
النقابات تخدم مصالها اخداو الزيادة بدون استحياء انهم ضحكوا على الشغيلة الله ليس بغافل عما يفعل الضالمون انما يمهلهم ليوم تشخص فيه الابصار..
يجب تقنين القطاع الخاص وتوفير فرص الشغل للمعطلين وتحديد سن التقاعد في 50سنة على الاكثر لاعطاء فرصة للاخرين اما الموظفين العموميين فكل الامتيازات لهم متوفرة ولا داعي لزيادة لهم مرة اخرى لانهم لا يعملون بجد..
لا حول لنا ولا قوة إلا بالله .سيلتقي في يوم لا ينفع مالا ولا بنون. وعند ربكم تختصمون..
والاسعار ارتفعت ب ،200/100
نطالب بنقابة واحدة حتى نستطيع التحاور معها ومحاسبتها على انجازاتها او فشلها لانريد من يتحدث باسمنا ويقرر في مصيرنا كثرة النقابات والاحزاب بدون فائدة سوى نهب من المال العام..
نطالب بنقابة واحدة حتى نستطيع التحاور معها ومحاسبتها على انجازاتها او فشلها لانريد من يتحدث باسمنا ويقرر في مصيرنا كثرة النقابات والاحراب بدون فائدة سوى النهب من المال العام..
يكفي الزيادة في أجور قوات الزرواطة القمعية والبرلمانيين والمسؤوليين والباقي مجرد حشرات ولكن عند الله سيكون الحساب..
لا حول ولاقوة إلابالله العلي العظيم ، إنه الضحك على الذقون في القرن الواحد والعشرون ..
اذا كانت الحكومة تعتبر أن الزيادة %10 للعمال وانتم يعتبرونها تاريخية فتقول لهم انهم يبيعوا الوهم للمغاربة فالمواطن العادي اصبح عاجز عن تسديد ديونه الشهرية في ظل كثرة الزيادات التي عرفها المغرب في الآونة الأخيرة..
القطاع العام و القطاع الخاص و القطاع غير المهيكل يجب توحيد قوانينه الزيادة في الأجور . العطل الدينية والشتوية مدفوعة الأجر. والحقوق الطبية وكذا في حالة الطرد التعسفي..
حكومة الزيادات . اتقوا ربكم في فقراء البلاد فهي من المال العام..
غالبية الموظفين في القطاع العام يتقاضون 3500 اين هي الزيادة والامتيازات و…
يجب الرفع الزيادة في الاجور مع خفض تدريجي الزيادة في الاسعار المحروقات والمواد الغذائية..