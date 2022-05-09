مزور: حذفنا 800 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني

هبة بريس

ذكرت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، بأن وكالة التنمية الرقمية طورت تطبيقات معلوماتية يستفيد منها حاليا أزيد من 2000 مرفق إداري.

وأبرزت في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن الوزارة أولت أيضا اهتماما للجانب المتعلق بالتكوين من خلال برنامج يهدف إلى تكوين أزيد من 10 آلاف موظف وموظفة على الصعيد الوطني.

وأكدت أن الوزارة تضع رقمنة الادارة في صلب أولوياتها « من أجل إدارة فعالة وشفافة وقريبة وسريعة لخدمة المواطن انسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد ».

وذك رت بأن الوزارة قامت بجرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل اﻟﻘﺎﻧﻮن 55.19 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺒﺴـﻴﻂ اﻟﻤﺴـﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، 2700 منها منشورة على موقع « إدارتي.ما »، مشيرة إلى أنه تم حذف 800 مسطرة لا تتوفر على سند قانوني، « وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق شفافية المساطر القانونية بالمغرب ».

وأضافت أنه للمضي قدما في هذا الورش، تقوم الوزارة بمواكبة ميدانية للعدد من الادارات والأوراش الكبرى من قبيل العدالة والصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمندوبية العامة للسجون.

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