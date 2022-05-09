بوريطة يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.. والأخير:”التعاون مع المغرب أمر مهم”

هبة بريس

أكد رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، السيد جينارو ميغليوري، اليوم الاثنين بالرياط، أن التعاون مع المغرب أمر بالغ الأهمية بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة الأورومتوسطية.

وأوضح السيد ميغليوري، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمن بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن “التعاون مع المغرب، البلد المتقدم على مستويات الاقتصاد والتكنولوجيا والقيم والمعارف، ومع منطقة الشرق الأوسط وآسيا عموما، أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمقاربة الأوربية للأمن والاستقرار بالمنطقة الأورومتوسطية”.

وشدد السيد ميغليوري، في هذا السياق، على رغبة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في تعزيز تعاونها مع المغرب في مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا بالقول “نواجه تحديات جديدة ونحن مقنعون تماما بأنه يمكننا تعزيز تعاوننا مستقبلا”.

وأضاف أنه “بعد جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية نحتاج إلى تعزيز تعاوننا لمواجهة التحديات المشتركة ولكن أيضا من أجل تعزيز الفرص المشتركة، خاصة وأنه يجمعنا الفضاء الجيوسياسي نفسه”.

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