بنسعيد: “من أولويات الحكومة مساعدة الشباب على تحقيق طموحاتهم و تجسيد أحلامهم”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب و الثقافة و التواصل اليوم أن الحكومة تضع الشباب في صلب أولوياتها لدعم طموحاتهم و تحقيق أحلامهم عبر حزمة من البرامج الاستراتيجية المهمة.

حديث الوزير بنسعيد، تزامن و توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب و الثقافة و التواصل مع مؤسستي “ماستر كارد” و القرض الفلاحي المغرب و ذلك بهدف دعم مشاريع الوزارة الموجهة للشباب.

و أوضح بنسعيد أن توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب والثقافة التواصل و ”ماستر كارد” و”القرض الفلاحي” شكل مناسبة للاعتراف بالإمكانيات اللامحدودة للشباب المغربي.

و أضاف الوزير السالف الذكر: “بفضل هذه الاتفاقية، نريد أولا وقبل كل شيء أن نمنح الشباب المغربي الوسائل للقيام بعمل أفضل، ولكن أيضا تلك التي تسمح لهم بالمشاركة في الحياة المدنية والاقتصادية لبلدهم بطريقة أكثر فاعلية”.

و زاد بنسعيد قائلا: “نسعى من خلال مثل هاته الاتفاقية لضمان قدر أكبر من المساواة، خاصة أن الحكومة جعلت من أولوياتها مساعدة الشباب المغربي على تجاوز هذه الأزمة وتحقيق إمكاناتهم الكاملة”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن من بين بنود الاتفاقية الموقعة نجد دعم مشروع “جواز الشباب” الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من شتنبر المقبل و سيكون عبارة عن بطاقة ذكية خاصة بالشباب تسمح لهم بالاستفادة من تخفيضات و امتيازات في عدة مؤسسات و بعديد الخدمات.

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