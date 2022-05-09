مشروع “جواز الشباب” يدخل حيز التنفيد رسميا بداية من شتنبر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تم اليوم بالرباط توقيع اتفاقية شراكة موجهة للشباب، وقعها كل من محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة و مجموعة “ماستر كارد” بالإضافة لمجموعة القرض الفلاحي المغرب.

و تهدف اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأطراف الثلاثة لدعم مشاريع الوزارة الموجهة للشباب و في مقدمتها مشروع “جواز الشباب” والذي سيدخل حيز التنفيذ رسميا بداية من شهر شتنبر المقبل.

و سيمكن مشروع “جواز الشباب” و الذي يعتبر مشروعا طموحا، شابات وشباب بلادنا، من خدمات تقدمها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، بطرق تفضيلية، كما سيجمع اندماج الشباب في المجال الاقتصادي والثقافي والرياضي أكثر سهولة.

هذا و كان محمد المهدي بنسعيد، قد سبق و أكد في قبة البرلمان أن “جواز الشباب” سيتخذ شكل بطاقة رقمية تعد بمثابة وسيلة للاستفادة من امتيازات وتخفيضات على الخدمات المقدمة للشباب، وذلك بشراكة وتعاون مع الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين، من أجل تعزيز وتنويع الخدمات المقدمة لهذه الفئة من المجتمع.

كما سبق و أعلن الوزير السالف الذكر أنه سيتم حث المؤسسات العمومية على منح تخفيضات للشباب، مبرزا أن الوزارة قامت بمراسلة كافة القطاعات المعنية من أجل العمل على إخراج هذا الجواز إلى حيز الوجود في أقرب الآجال الممكنة، مشيرا إلى أن هذه القطاعات رحبت بالانخراط في هذا الورش الهام، كما أن الوزارة حاليا بصدد مناقشة أفضل العروض الممكن تقديمها للشباب.

وكان البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان في أكتوبر الماضي، قد نص على أن الحكومة ستعمل على العناية بالشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث “جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل والتمكين الثقافي لهذه الفئة.

وشدد البرنامج الحكومي على أن الحكومة ستعمل على إشراك الجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين من أجل تعزيز وتنويع عرض الخدمات المقدمة مع مرور الوقت.

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