نشرة خاصة: موجة حرارة من الاثنين إلى الأربعاء بهذه المناطق

2022-05-09 / 14:50
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر تتراوح درجاتها ما بين 35 و42 درجة، ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية الاربعاء المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أنه يُرتقب أن تُسجل خلال الفترة ما بين يومي الاثنين و الأربعاء، درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و 42 درجة بأقاليم تارودانت، أكادير إداوتنان، إنزكان- آيت ملول، كلميم، طانطان، السمارة، طاطا، تيزنيت، اشتوكة آيت باها، آسا الزاك، سيدي افني، وبداخل أقاليم العيون، طرفاية، وادي الذهب وأوسرد.

وخلال الفترة نفسها يتوقع تسجيل درجات حرارة ما بين 37 و 40 درجة بأقاليم مراكش، الفقيه بنصالح، بني ملال، سيدي بنور، سطات ، الرحامنة ، قلعة السراغنة، شيشاوة، اليوسفية، سيدي سليمان، سيدي قاسم، وبداخل إقليمي آسفي والصويرة.

وخلال الفترة ما بين يومي الثلاثاء والاربعاء يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 35 و 38 درجة بأقاليم العرائش، وزان، القنيطرة، الخميسات، برشيد، بنسليمان. وبداخل عمالتي الرباط-سلا، والصخيرات-تمارة.

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