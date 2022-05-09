القضاء يدخل على الخط في “فضيحة 22 مليار” لمركب محمد الخامس بالبيضاء

2022-05-09 / 14:33
3

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

فجرت الزيارة التي قامت بها لجنة التتبع لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فضائح من العيار الثقيل بعد أن تم الوقوف على حقيقة الملايير الضخمة التي صرفت على هاته المعلمة الرياضية دون أن يتغير حالها للأحسن بل زاد كارثية عن ما كان عليه في السابق.

و تفاجأ أعضاء لجنة التتبع التي كانت مرفوقة بمسؤولين عن جهاز الأمن الولائي و كذا ممثلي ناديي الرجاء و الوداد بمدينة مهجورة تحت المركب الرياضي محمد الخامس و بمرافق طالها الإهمال و النسيان و بالروائح النتنة التي زكمت أنوف الوفد الذي لم يقدر أعضاؤه على المكوث طويلا بعين المكان.

و كشفت الزيارة أن مرافق مركب محمد الخامس الذي صرفت عليه 22 مليار سنتيم لإصلاحه توجد في حالة سيئة جيدة، كما أن التجهيزات المتواجدة طالها الإهمال و الصدأ.

و في الوقت الذي ما تزال عمدة مدينة الدار البيضاء نبيلة الرميلي و مجلسها لم يتخذا القرار النهائي بخصوص شركة “كازا إيفنت”، يبدو أن الأمر سيأخذ أبعادا أخرى و سيصل للقضاء بعد دخول أطراف ثانية على الخط.

و في هذا الصدد، قررت جمعية حماية المال العام بالمغرب وضع شكاية في الموضوع للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تتعلق بشبهة التلاعبات و تبديد أموال عمومية بعد شكاية سالفة لم تأخذ مسارها الطبيعي، فضلا على التنسيق الذي تقوم به بعض جمعيات الأنصار لقطبي البيضاء لوضع شكايات مماثلة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن إصلاح مركب محمد الخامس كلف ميزانية تقدر ب 22 مليار، ساهمت وزارة الداخلية بنصيب 4 ملايير منها و جامعة الكرة بمليارين اثنين و وزارة الثقافة والشباب والرياضة بحوالي 13 مليار ثم جماعة الدار البيضاء بثلاثة ملايير.

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل : المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية ماي

عاجل : المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية…

2022-05-09 / 20:32
Photo of بعد تعيينه من طرف الجامعة.. السنغالي سيلا يحدث تغييرات كبيرة بالمنتخب الشاطئي

بعد تعيينه من طرف الجامعة.. السنغالي سيلا يحدث تغييرات…

2022-05-09 / 11:14
Photo of فريق اتحاد طنجة يحرز لقب كأس العرش لكرة السلة

فريق اتحاد طنجة يحرز لقب كأس العرش لكرة السلة

2022-05-08 / 20:46
Photo of التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس

التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس

2022-05-07 / 21:22
Photo of أبطال افريقيا ..الأهلي المصري يَدُّك شباك وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف لصفر

أبطال افريقيا ..الأهلي المصري يَدُّك شباك وفاق سطيف الجزائري…

2022-05-07 / 21:07
Photo of الوداد الرياضي يتفوق على مضيفه بيترو أتلتيكو ويضع قدما في نهائي أبطال افريقيا

الوداد الرياضي يتفوق على مضيفه بيترو أتلتيكو ويضع قدما…

2022-05-07 / 15:16
Photo of رسميا… تشيلسي يعلن انتقال ملكية النادي إلى مالك جديد

رسميا… تشيلسي يعلن انتقال ملكية النادي إلى مالك جديد

2022-05-07 / 10:32
Photo of رسميا.. أول رد من “الفيفا” بخصوص تحكيم مباراة الجزائر والكاميرون

رسميا.. أول رد من “الفيفا” بخصوص تحكيم مباراة الجزائر…

2022-05-07 / 09:30
Photo of توقيف لاعبين من نادي حسنية أكادير بسبب واقعة ” المدابزة “

توقيف لاعبين من نادي حسنية أكادير بسبب واقعة ”…

2022-05-06 / 14:50
Photo of “كورونا” تؤجل دورة الألعاب الآسيوية في الصين إلى 2023

“كورونا” تؤجل دورة الألعاب الآسيوية في الصين إلى 2023

2022-05-06 / 11:53

‫3 تعليقات

  2. كل مرة نسمع صرفت 22 مليار سنتيو وكذا وكذا …والمشكل بين الفضيحة والفضيحة وقت قصير،كل هذه اامبالغ كانت كافية لبناء ملعب جديد خارج المدار الحضاري وربما توظيف مجموعة من الشباب ولكن حال مسؤولينا الفاسدين لابهمم لا وطن ولا مواطن الا ملأ الخسابات البنكية وربما السويسرية ،..لامن يحاسب ولا من يعاتب ولامن يحقق……المال السايب اعلم السرقة

  3. ابعد السرقة! السارق أصبح نائب رئيس البرلمان وحاليا نائب حزب فاسد شعبوي …؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق