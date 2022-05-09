بمشاركة وفد مغربي يقوده الصديقي.. افتتاح مؤتمر كوب15 بأبيدجان

2022-05-09 / 13:53
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هبة بريس

افتتحت اليوم الاثنين بأبيدجان، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 15)، تحت شعار “الأرض ، الحياة ، الإرث: من الندرة الى الازدهار”، بمشاركة ممثلي عدة بلدان من بينها المغرب.

وترأس حفل افتتاح الدورة الـ 15 لمؤتمر (كوب-15) ، المنظم من 9 إلى 20 ماي الجاري من طرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الرئيس الإيفواري الحسن واتارا.

ويشارك رؤساء دول وحكومات ووزراء وما لا يقل عن 2000 مندوب يمثلون 197 بلدا في أشغال هذا المؤتمر التي تستمر أسبوعين.

ويمثل المغرب في أشغال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وفد هام يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي.

ويعد مؤتمر (كوب 15) لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الأول من بين ثلاثة اجتماعات لاتفاقيات “ريو” التي ستعقد سنة 2022، إلى جانب (كوب 15) بشأن التنوع البيولوجي و(كوب 27) حول تغير المناخ، اللذان سينعقدان في وقت لاحق في مدينة كونمينغ الصينية، وشرم الشيخ في مصر، على التوالي.

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