من جديد.. شائعات الطلاق تلاحق بسمة وتامر حسني والأخير ينفي بطريقته

هبة بريس

دعم الفنان تامر حسني زوجته الفنانة المعتزلة ومصمّمة الأزياء المغربية بسمة بوسيل في افتتاح شركتها المستقلة، وذلك رداً على شائعات انفصالهما منذ فترة.

و نشر تامر حسني، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” صورة تجمعهما معاً، وعبّر من خلالها عن سعادته بنجاح زوجته في افتتاح شركة خاصة بها، وكتب على الصورة قائلاً: “مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي إنتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح”.

وتصدّر اسم الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صديقة مقرّبة من الفنانة بسمة بوسيل صورة عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، مع التعليق: “مبروك الطلاق”.

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