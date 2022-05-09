من جديد.. شائعات الطلاق تلاحق بسمة وتامر حسني والأخير ينفي بطريقته

2022-05-09 / 13:32
16
هبة بريس

دعم الفنان تامر حسني زوجته الفنانة المعتزلة ومصمّمة الأزياء المغربية بسمة بوسيل في افتتاح شركتها المستقلة، وذلك رداً على شائعات انفصالهما منذ فترة.

و نشر تامر حسني، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” صورة تجمعهما معاً، وعبّر من خلالها عن سعادته بنجاح زوجته في افتتاح شركة خاصة بها، وكتب على الصورة قائلاً: “مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي إنتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح”.

وتصدّر اسم الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صديقة مقرّبة من الفنانة بسمة بوسيل صورة عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، مع التعليق: “مبروك الطلاق”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ياسمين صبري: تزوجت بلا مهر ومؤخر وأبو هشيمة كان كريما معي

ياسمين صبري: تزوجت بلا مهر ومؤخر وأبو هشيمة كان…

2022-05-09 / 12:00
Photo of شريهان تشيد بأغنية “من أول دقيقة”.. ولمجرد “الفرحة فرحتين”

شريهان تشيد بأغنية “من أول دقيقة”.. ولمجرد “الفرحة فرحتين”

2022-05-09 / 09:34
Photo of عبد الحفيظ الدوزي يعود بأغنية عاطفية بعنوان “مستحيل”

عبد الحفيظ الدوزي يعود بأغنية عاطفية بعنوان “مستحيل”

2022-05-04 / 22:00
Photo of بعد صفعة ويل سميث.. اعتداء على كوميدي أميركي شهير

بعد صفعة ويل سميث.. اعتداء على كوميدي أميركي شهير

2022-05-04 / 20:30
Photo of بوجدة والسعيدية ..تنظيم الدورة 03 للمهرجان الأورومتوسطي لفنون الطهي والغولف

بوجدة والسعيدية ..تنظيم الدورة 03 للمهرجان الأورومتوسطي لفنون الطهي…

2022-05-04 / 14:29
Photo of بسبب ضجة الشيخ و الشيخة …ولد لكرية يعلن اعتزاله الراب

بسبب ضجة الشيخ و الشيخة …ولد لكرية يعلن اعتزاله…

2022-05-04 / 00:10
Photo of بسبب التنمر عليه … الغرفي يوجه شكاية للمصالح الأمنية

بسبب التنمر عليه … الغرفي يوجه شكاية للمصالح الأمنية

2022-05-03 / 23:25
Photo of الشوبي“ يكشف عن روايته لنهاية “المكتوب“ لو كان كاتباً للسيناريو

الشوبي“ يكشف عن روايته لنهاية “المكتوب“ لو كان كاتباً…

2022-05-03 / 22:32
Photo of صادم.. فنانة مصرية تروج لمسلسلها من أمام الكعبة

صادم.. فنانة مصرية تروج لمسلسلها من أمام الكعبة

2022-05-03 / 21:24
Photo of في حلقته الأخيرة …”بابا علي” يتصدر الطوندونس في مجموعة من الدول

في حلقته الأخيرة …”بابا علي” يتصدر الطوندونس في مجموعة…

2022-05-03 / 16:30

‫16 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم التفاهات بكل تجلياتها اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ..

  2. حياة الفنانين دائما انفصلات وتجديد العلاقات سواء نساء منهم كانوا او رجال ..

  3. أتمنى لهما ولغيرهم السعادة والهناء بسمة امراءة مخلقة ومهذبة وتتوفر على جميع الفضائل فهي حياتهم الخاصة سواء استمروا فيها او انفصلوا..

  4. الاجواء المليئة بالشياطين لن تكون بخير والدليل ان اغلب الممثلين والمغنيين يتزوجون اليوم وينفصلوا غدا ….

  5. اتقوا الله في أولادكم ودعوا الخلافات جانبا تذكروا الله ويوم الحساب بحيث لن تنفعه المعجبات التافهات. وانه من فرق بين الازواج ارتكب اثما عظيما..

  6. ان شاء الله يدوم الحب والزواج ويحفظ الله لهم أولادهم ويبارك لهم في ما رزقهم..

  8. حسبي الله ونعم الوكيل فى كل من يجري بالتفرقة والنميمة ويحاول يفسد بيوت الناس الطاهرة ..

  9. يجب التحلي بالصبر فالخلافات الزوجية موجودة دائما ولكن الطلاق صعب وخاصة ان كان هناك أطفال لم يجدوا من يرعاهم..

  11. العلاقة والحب القوي ينجح امام ما يسمى بعلاقات عابرة فهي مجرد نزوات لا غير . ما بني على باطل فهو باطل..

  14. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) الله اكفينا شر الحاسدين..

  15. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله تجاوز
    علينا واغفر لنا وردنا إليك ردا جميلا ..

  16. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في زمن انعدمت فيه الغيرة. فالغيرة هي أن تخاف الله في زوجتك وتسترها وأن تلتزم بلباس الشرعي ولا تضهر مفاتنها للرجال..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق