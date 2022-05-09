من جديد.. شائعات الطلاق تلاحق بسمة وتامر حسني والأخير ينفي بطريقته
هبة بريس
دعم الفنان تامر حسني زوجته الفنانة المعتزلة ومصمّمة الأزياء المغربية بسمة بوسيل في افتتاح شركتها المستقلة، وذلك رداً على شائعات انفصالهما منذ فترة.
و نشر تامر حسني، عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” صورة تجمعهما معاً، وعبّر من خلالها عن سعادته بنجاح زوجته في افتتاح شركة خاصة بها، وكتب على الصورة قائلاً: “مبروك لزوجتي وحبيبتي بسمة لبدء عمل شركتها المستقلة وكل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي إنتي وولادنا إن شاء الله ربنا يكتبلك كل الخير والنجاح”.
وتصدّر اسم الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل “تريند” مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صديقة مقرّبة من الفنانة بسمة بوسيل صورة عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام”، مع التعليق: “مبروك الطلاق”.
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16 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم التفاهات بكل تجلياتها اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ..
حياة الفنانين دائما انفصلات وتجديد العلاقات سواء نساء منهم كانوا او رجال ..
أتمنى لهما ولغيرهم السعادة والهناء بسمة امراءة مخلقة ومهذبة وتتوفر على جميع الفضائل فهي حياتهم الخاصة سواء استمروا فيها او انفصلوا..
الاجواء المليئة بالشياطين لن تكون بخير والدليل ان اغلب الممثلين والمغنيين يتزوجون اليوم وينفصلوا غدا ….
اتقوا الله في أولادكم ودعوا الخلافات جانبا تذكروا الله ويوم الحساب بحيث لن تنفعه المعجبات التافهات. وانه من فرق بين الازواج ارتكب اثما عظيما..
ان شاء الله يدوم الحب والزواج ويحفظ الله لهم أولادهم ويبارك لهم في ما رزقهم..
كوبل وثنائي جميل اللهم ادم المحبة بينهما وابعد عنهم كل حسود..
حسبي الله ونعم الوكيل فى كل من يجري بالتفرقة والنميمة ويحاول يفسد بيوت الناس الطاهرة ..
يجب التحلي بالصبر فالخلافات الزوجية موجودة دائما ولكن الطلاق صعب وخاصة ان كان هناك أطفال لم يجدوا من يرعاهم..
ربي يدوم عليهم الهناء والسعادة وان شاء الله تتمناها للجميع..
العلاقة والحب القوي ينجح امام ما يسمى بعلاقات عابرة فهي مجرد نزوات لا غير . ما بني على باطل فهو باطل..
حسبي الله ونعم الوكيل في تفاهة الفنانين ومواضعهم ..
مع الأسف لاخجل ولا استحياء ولا خوف من الله رب العالمين اتقوا الله..
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (281) الله اكفينا شر الحاسدين..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله تجاوز
علينا واغفر لنا وردنا إليك ردا جميلا ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم في زمن انعدمت فيه الغيرة. فالغيرة هي أن تخاف الله في زوجتك وتسترها وأن تلتزم بلباس الشرعي ولا تضهر مفاتنها للرجال..