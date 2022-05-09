تركيا.. اعتقال سائحة مغربية بتهمة “إهانة أردوغان”
هبة بريس - متابعة
اعتقلت السلطات التركية، سائحة مغربية بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية.
ونقلت الصحيفة التركية “زمان”، أن السائحة المغربية وصفت خلال تواجدها في حي جاميكيبر بولاية آيدن غرب ترك، تركيا بـ”الدولة الإرهابية”، كما شتمت أردوغان.
وبناء عليه أبلغ أصحاب المحال التجارية في المنطقة قوات الشرطة، التي وصلت على الفور واعتقلت السائحة.
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5 تعليقات
تستهل عقوبة سنة مع الاعمال الشاقة حتى تتعلم كيف تتكلم وتعرف حدودها
نتمنا من المحكمة تكون قاسية معها لتعرف ان الحرية اذا نجاوزت حدها انقلبت ضدك،انت في وطن غير وطنك وتعيش بامن وامان ولا اخد يضايقك ويعاملونك معاملة جيدة وفي الاخير تسب رئيسهم ووطنهم ،انا مع تشديد العقاب واعطائها عقوبة قاسية لتتعلم جيدا
سبحان الله… ليش مشيتي تركيا تركيا بلاد الامن والسلم
بالطبع هذا لا يليق اطلاقا و لا يمثل نوعية العلاقة الجيدة التي تجمع بين تركيا و المغرب ،ما قامت به هذه السيدة مشين و غير مقبول و تدخل رجال الأمن أمر منطقي و موضوعي ،لأنها استعملت الفاظا نابية في حق رموز البلد
إلى جميع المعلقين هل علمتم بما حدث أم أنكم تصدرون أحكاما غيابية قبل أحكام القضاء التركي. إلتزموا الصمت حتى تفهموا ماذا حدث للمواطنة المغربية وما سيسفر عنه حكم قضاء تركيا ولا نشك في عدالة القضاء الأردوغاني.