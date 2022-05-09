تركيا.. اعتقال سائحة مغربية بتهمة “إهانة أردوغان”

هبة بريس - متابعة

اعتقلت السلطات التركية، سائحة مغربية بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية.

ونقلت الصحيفة التركية “زمان”، أن السائحة المغربية وصفت خلال تواجدها في حي جاميكيبر بولاية آيدن غرب ترك، تركيا بـ”الدولة الإرهابية”، كما شتمت أردوغان.

وبناء عليه أبلغ أصحاب المحال التجارية في المنطقة قوات الشرطة، التي وصلت على الفور واعتقلت السائحة.

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