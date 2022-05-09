تتويج القارئ المغربي محمد قصطالي بالمركز الثاني بجائزة كتارا

هبة بريس

توج القارئ المغربي محمد قصطالي بالمركز الثاني لجائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الخامسة ، التي نظمت تحت شعار “زينوا القرآن بأصواتكم” .

وأعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ، اليوم الأحد ، أن المركز الأول لهذه الجائزة التي نظمت تحت رعاية رسمية من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، عاد للقارئ المصري بلال عبد الحميد عبد ربه ، بينما حل في المركز الثالث مواطنه القارئ أحمد السيد الغيطاني .

وأشارت المؤسسة إلى أن قيمة الجوائز للمراكز الثلاثة الأولى ، لمساابقة كتارا لتلاوة القرآن ، تبلغ 900 الف ريال قطري ، إذ حصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف ريال قطري ، والفائز بالمركز الثاني على 300 ألف ريال ، والفائز الثالث ينال 100 ألف ريال.

وحظيت تصفيات جائزة كتارا لتلاوة القرآن في دورتها الخامسة ، بنسب مشاهدة عالية عبر 26 حلقة بثها تلفزيون قطر ، فيما بلغ مجموع المشاركين في الجائزة نحو 966 متسابقا ، في حين بلغ مجموع الدول المشاركة فيها نحو 48 دولة، حيث شاركت 16 دولة عربية، بمجموع 681 متسابقا، فيما بلغ عدد المشاركين من 32 دولة غير عربية نحو 285 متسابقا.

وقال خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في هذا السياق ، إن ” الدورة الخامسة لجائزة كتارا لتلاوة القرآن وسابقتها الرابعة ، نظمتا عن بعد بسبب جائحة كورونا ، التي فرضت اتخاذ إجراءات احترازية ، حالت دون حضور الم تسابقين في مراحل التصفيات المختلفة إلى الدوحة كما جرت العادة في الدورات السابقة ” .

وقد تصدر المغرب البلدان المتأهلة لهذه المرحلة بثمانية متسابقين ، تلته مصر بخمسة متسابقين، فيما حل ثالثا كلا من العراق وسوريا والجزائر ، بمتسابقين لكل بلد ، في حين تأهل متسابق واحد عن كل من اليمن، وليبيا، وافغانستان، واندونيسيا، والفلبين وبلجيكا.

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