فوضى الدراجات النارية تعود لشوارع البيضاء و تثير استياء الساكنة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عادت فوضى الدراجات النارية لتطغى على عدد من شوارع الدار البيضاء في الآونة الأخيرة و بالضبط منذ واقعة الحادث الذي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر كان على متن دراجته النارية بعد مطاردته من طرف عنصر أمني من فرقة الدراجين و الذي يتواجد حاليا في حالة اعتقال.

و لوحظ في الأيام الأخيرة لجوء عدد من المراهقين للاستعراض بدراجاتهم النارية المعدلة وسط شوارع و تجمعات سكنية غير عابئين بخطورة تصرفاتهم المتهورة سواءا على سلامتهم الشخصية أو على سلامة الغير.

و أضحى عدد من أصحاب الدراجات النارية يتجولون في شوارع الدار البيضاء الرئيسية دون احترام قانون السير، و يلجأ يعضهم في أحايين عدة للسير في الاتجاه الممنوع أو فوق الرصيف المخصص للراجلين بسبب الاختناق المروري الذي تشهده المدينة.

و ساهم تراجع حدة الحملات الأمنية مؤخرا في عودة فوضى الدراجات النارية بالعاصمة الاقتصادية و هو ما أثار استياء الساكنة التي طالبت بضرورة التعامل بصرامة مع كل من يعرض سلامة المواطنين للخطر.

و ناشد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عناصر الأمن بتشديد المراقبة و الزجر في حق مخالفي القانون خاصة من أصحاب الدراجات النارية الذين يعمدون للاستعراض أو السير بطرق تعرض سلامة الغير للخطر.

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