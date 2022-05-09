فوضى الدراجات النارية تعود لشوارع البيضاء و تثير استياء الساكنة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عادت فوضى الدراجات النارية لتطغى على عدد من شوارع الدار البيضاء في الآونة الأخيرة و بالضبط منذ واقعة الحادث الذي راح ضحيته شاب في مقتبل العمر كان على متن دراجته النارية بعد مطاردته من طرف عنصر أمني من فرقة الدراجين و الذي يتواجد حاليا في حالة اعتقال.
و لوحظ في الأيام الأخيرة لجوء عدد من المراهقين للاستعراض بدراجاتهم النارية المعدلة وسط شوارع و تجمعات سكنية غير عابئين بخطورة تصرفاتهم المتهورة سواءا على سلامتهم الشخصية أو على سلامة الغير.
و أضحى عدد من أصحاب الدراجات النارية يتجولون في شوارع الدار البيضاء الرئيسية دون احترام قانون السير، و يلجأ يعضهم في أحايين عدة للسير في الاتجاه الممنوع أو فوق الرصيف المخصص للراجلين بسبب الاختناق المروري الذي تشهده المدينة.
و ساهم تراجع حدة الحملات الأمنية مؤخرا في عودة فوضى الدراجات النارية بالعاصمة الاقتصادية و هو ما أثار استياء الساكنة التي طالبت بضرورة التعامل بصرامة مع كل من يعرض سلامة المواطنين للخطر.
و ناشد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عناصر الأمن بتشديد المراقبة و الزجر في حق مخالفي القانون خاصة من أصحاب الدراجات النارية الذين يعمدون للاستعراض أو السير بطرق تعرض سلامة الغير للخطر.
تعليق واحد
يبدو ان العنف وعدم احترام القانون يجلب نفس الشيء ، فبعض رجال الشرطة في بعض الاماكن بالدار البيضاء كانت تقوم بتعطيل محركات بعض الدراجات النارية التي لا تحترم المعايير. ، ولا اعرف هل هذا القانون هو ساري المفعول ومن جهة قانونية ، واذا كان كذلك فاننا نكون قد وضعنا انفسنا نفي عصر حمورابي من قطع اذنا تقطع اذنه الخ الخ ،
. اما ان لم يكن ساري المفعول فان بعض رجال الشرطة هم من يزالون يعيش بعقلية الماضي بتفعيل شرع اليد الذي يلزم ان ان يحاصرها القانون ، وعلى العموم في كلا الامرين وجب الابتعاد عن هذه الافعال وان يتجه كل على حدى الى القانون في حالة عدم احترامه من الاخر