بالصور.. كميل يزور أحياء و مشاريع سباتة و ينصت لمشاكل الساكنة

2022-05-09 / 10:17
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هبة بريس ـ طارق عبلا

في إطار سياسة القرب وثقافة التواصل المستمر مع الساكنة وتنفيذا لوعوده الانتخابية، نظم توفيق كميل رئيس مقاطعة سباتة بالدار البيضاء جولة ميدانية همت عددا من أحياء المنطقة.

و قام كميل بزيارة عدد من أحياء و مرافق و مشاريع جماعة سباتة مرفوقا بعدد من أعضاء المجلس ورؤساء المصالح، حيث شملت الزيارة الميدانية بعض المرافق والشوارع والأسواق، و كان للرئيس حوارات مطولة مع ساكنة المنطقة و ممثلي الأحياء.

و حرص رئيس مقاطعة سباتة خلال جولته الميدانية على التواصل مع الساكنة و الإنصات للمشاكل التي تعاني منها أحياؤهم، فضلا على فتح باب التواصل مع الباعة و التجار الذين ينشطون بالمنطقة.

و لقيت زيارة كميل الميدانية لأحياء سباتة تنويها كبيرا من الساكنة التي استحسنت المبادرة التواصلية خاصة أنهم تعودوا على قطيعة الناخب مع المنتخب خلال حقب مجالس سابقة والتي كان التواصل فيها مقتصرا على اللقاءات الرسمية بالمكاتب المكيفة.

و تأتي زيارة رئيس مقاطعة سباتة الميدانية و التواصلية ضمن استراتيجية المجلس الحالي الرامية للتدبير التشاركي و التوافقي و إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار و ذلك لإنجاح المشاريع المقبلة وإسهاما في تأهيل البنية التحتية بتراب مقاطعة سباتة.

كما شكلت هاته الزيارة إعلانا فعليا عن انطلاق الإجراءات الخاصة بعدد من المشاريع المهمة التي ستشهدها منطقة سباتة و التي ستعزز مكانتها التنافسية داخل تراب الدار البيضاء.

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