“بريكولما” أول موقع لمحاربة البطالة بالمغرب

هبة بريس

تمكن مجموعة من الشباب المغربي من انشاء أول موقع إلكتروني مغربي يهدف لمحاربة ظاهرة البطالة في مجتمعنا، وللإشارة فالشباب يتابعون دراستهم بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة.

وكما يقول أدم وهو أحد مدراء الموقع ، فالفكرة تتجلى في أن الأشخاص أصحاب الديبلومات أو الحرف مهما كان نوعها يمكن لهم إنشاء حساب في الموقع ، وبعد تأكيده سيتمكن صاحب الحساب من الحصول على عروض العمل وذلك من خلال الزوار الذين يريدون حرفيين للقيام بأعمالهم وبأثمنة مناسبة ، كما طمأن أدم الزوار أن كل الحسابات يتم التحقق منها بالبطاقة الوطنية وذلك من أجل أن يتمتع الموقع بالمصداقية والموثوقية الكاملة , وأردف أن الموقع في الطريق الصحيح ، وأنه بعد عدة أسابيع لن تحتاج للبحث عن أي حرفي خارج منزلك بل فقط تصفح الموقع واختر الشخص المناسب من أجل أن يقوم لك بعملك وبأثمنة جد مناسبة.

وفي هذا السياق أكد لنا محمد وهو شريك أدم في الموقع، أن العاملين معهم تمكنوا من إضافة خاصية جد هامة في الموقع ستمكن الزائر من وضع مناقصة على العمل الذي يريد القيام به بين الحرفيين، وفي النهاية سيختار الثمن الأقل والجودة الأكبر.

وعند سؤالنا لهم عن طموحاتهم المستقبلية، أكد فريق بريكولما، أنهم الأن لا يفكرون في الربح الأن من الموقع بل يفكرون في تحسين الخدمات في الموقع من أجل المساهمة ولو بشكل قليل في محاربة ظاهرة الشوماج التي تنخر في جسد مجتمعنا.

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