شريهان تشيد بأغنية “من أول دقيقة”.. ولمجرد “الفرحة فرحتين”
هبة بريس - متابعة
علقت الفنانة شريهان، على ديو إليسا وسعد لمجرد “من أول دقيقة” الذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه خلال الأيام الماضية.
وقالت شريهان عبر حسابها في تويتر: “عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح”.
من جانبها ردت إليسا على إشادة شريهان بالأغنية قائلة: “يعني فرحتي بالأغنية ونجاجها كوم، وفرحتي بتويت سيدة الحلا والرقي شريهان كوم تاني، تعلمنا منك ومن فنك الإبداع.. شكرا ست الكل”.
لترد شريهان قائلة: “أنتى حياة.. وحياة جميلة صادقة بكل تفاصيلها.. ربي يحميكي وتُبدعي كمان وكمان وكمان، وتملأى الكُون كله حب وسلام وصدق وإحساس.. وأنتي قادرة.. أنا بحبك”، لترد إليسا: “وأنا أكتر”.
كما علق سعد لمجرد على كلام إليسا قائلا: “فعلا الفرحة فرحتين بعد هذا التويت يا حبيبة الجماهير، جزيل الشكر على تقديرك وكلامك الطيب”. ا
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التفاهة ثم التفاهة ما هو الا النفاق في اوسع