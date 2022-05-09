شريهان تشيد بأغنية “من أول دقيقة”.. ولمجرد “الفرحة فرحتين”

2022-05-09 / 09:34
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هبة بريس - متابعة

علقت الفنانة شريهان، على ديو إليسا وسعد لمجرد “من أول دقيقة” الذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه خلال الأيام الماضية.

وقالت شريهان عبر حسابها في تويتر: “عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح”.

من جانبها ردت إليسا على إشادة شريهان بالأغنية قائلة: “يعني فرحتي بالأغنية ونجاجها كوم، وفرحتي بتويت سيدة الحلا والرقي شريهان كوم تاني، تعلمنا منك ومن فنك الإبداع.. شكرا ست الكل”.

لترد شريهان قائلة: “أنتى حياة.. وحياة جميلة صادقة بكل تفاصيلها.. ربي يحميكي وتُبدعي كمان وكمان وكمان، وتملأى الكُون كله حب وسلام وصدق وإحساس.. وأنتي قادرة.. أنا بحبك”، لترد إليسا: “وأنا أكتر”.

كما علق سعد لمجرد على كلام إليسا قائلا: “فعلا الفرحة فرحتين بعد هذا التويت يا حبيبة الجماهير، جزيل الشكر على تقديرك وكلامك الطيب”. ا

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