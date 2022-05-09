الكمامة إلى القمامة.. المغاربة يتجاهلون نصائح الصحة و يعودون لحياتهم الطبيعية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عادت مظاهر الحياة الطبيعية لجل مدن المملكة المغربية بعد أكثر من سنتين من الإجراءات المشددة بسبب ظروف جائحة كورونا و التي غيرت خلالها الكثير من عادات و تقاليد المغاربة.

تحسن الوضعية الوبائية في بلادنا و تسجيل معدلات و أرقام يومية منخفضة فيما يتعلق بحالات الإصابة المؤكدة و الوفيات و الحالات الحرجة ساهم في تخفيف الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة على المواطنين.

و من بين مظاهر تخفيف هاته الإجراءات نجد الكمامة أو القناع الواقي الذي أخفى وجوه المغرب لحوالي السنتين تقريبا بعدما تم فرضه بقوة قانون الطوارئ بالأماكن العامة و المغلقة و بداخل وسائل النقل العمومية.

و اختفت الكمامة من شوارع المملكة في الأسابيع الأخيرة الماضية و لم نعد نرى لها وجودا عدا قلة قليلة في بعض الأحياء المصنفة راقية، هناك حيث ما يزال بضع قليل من مرتادي الأماكن العمومية يحافظون على “عادة” ارتداء الكمامة.

و ساهم كذلك تساهل عناصر الأمن و الدرك و السلطات في مراقبة وضع و استعمال الكمامات بالشكل الصحيح مقارنة بأشهر الذروة من الجائحة في ترك المغاربة كماماتهم بالمنازل و عدم حرصهم على وضعها خارجا.

و ظهر الملك مؤخرا خلال تدشينه للحجر الأساس لبناء أكبر مستشفى بالمغرب دون كمامة، مع باقي الوفد المرافق له من أمن و مسؤولين، و هو ما فسره العديدون بنهاية “عهد الكمامات” رسميا.

و علق أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الأمر بعبارة “الكمامة في القمامة”، مضيفا: “و أخيرا سنتخلص من الكمامات و نرميها في القمامات بعد سنتين من العذاب و الخنقة”.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مازالت توصي في خرجات ممثليها الإعلامية و كذا في البلاغات المسترسلة التي تنشرها بضرورة أخذ الحيطة و الحذر و احترام توجيهات السلامة فيما يخص التعامل مع الجائحة.

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