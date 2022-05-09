الصورة للشاب السعودي المدعو فهد

سعودي تائه في المغرب.. السفارة السعودية بالرباط تدخل على الخط

2022-05-09 / 09:22
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هبة بريس - الرباط

أصدرت السفارة السعودية في الرباط بيانا بشأن الفيديو المتداول لمواطن سعودي تائه في المغرب.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي يعاني من ظروف صحية صعبة في المملكة المغربية، تود السفارة الإفادة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكد من أوراقه الثبوتية”.

وأضافت أنه تم التعرف على مكان إقامته في مدينة المحمدية من خلال التنسيق مع السلطات المغربية المختصة.

وأكدت أنه في مكان آمن بعهدة سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط، ويجري التنسيق حاليا لإنهاء إجراءات عودته إلى الوطن.

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