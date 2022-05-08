أخنوش يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس كوستاريكا الجديد

هبة بريس -

مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأحد بسان خوسي الملك محمد السادس، في حفل تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية كوستاريكا، رودريغو تشافيز.

وكان جلالة الملك قد بعث برقية تهنئة إلى السيد رودريغو تشافيز بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق في مهامه السامية، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعب كوستاريكا الصديق.

وانتُخب السيد تشافيز، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي، عن حزب التقدم الاجتماعي الديمقراطي، رئيسا لكوستاريكا لولاية من أربع سنوات، بعد حصوله على 52,9 في المائة من الأصوات، مقابل 47,1 في المائة لمنافسه الرئيس السابق خوسيه ماريا فيغيريس، في الانتخابات التي جرت يوم 4 أبريل الماضي.

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