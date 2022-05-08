الصورة من الارشيف

أخنوش يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس كوستاريكا الجديد

2022-05-08 / 22:57
0
هبة بريس -

مثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأحد بسان خوسي الملك محمد السادس، في حفل تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية كوستاريكا، رودريغو تشافيز.

وكان جلالة الملك قد بعث برقية تهنئة إلى السيد رودريغو تشافيز بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية كوستاريكا، أعرب فيها جلالته عن أحر تهانئه وأصدق متمنياته بكامل التوفيق في مهامه السامية، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعب كوستاريكا الصديق.

وانتُخب السيد تشافيز، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي، عن حزب التقدم الاجتماعي الديمقراطي، رئيسا لكوستاريكا لولاية من أربع سنوات، بعد حصوله على 52,9 في المائة من الأصوات، مقابل 47,1 في المائة لمنافسه الرئيس السابق خوسيه ماريا فيغيريس، في الانتخابات التي جرت يوم 4 أبريل الماضي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أحزاب فيدرالية اليسار تحدد تاريخ الاندماج والحسم في المرجعية

أحزاب فيدرالية اليسار تحدد تاريخ الاندماج والحسم في المرجعية

2022-05-08 / 21:22
Photo of الجزائر .. جبهة مناهضة القمع تدين “الترهيب” السائد في عدة قطاعات

الجزائر .. جبهة مناهضة القمع تدين “الترهيب” السائد في…

2022-05-08 / 17:22
Photo of صحيفة إسبانية: المصالحة مع المغرب تؤتي ثمارها

صحيفة إسبانية: المصالحة مع المغرب تؤتي ثمارها

2022-05-08 / 10:23
Photo of بمشاركة 80 دولة ..التحالف الدولي ضد “داعش” يجتمع بمراكش لأول مرة بافريقيا

بمشاركة 80 دولة ..التحالف الدولي ضد “داعش” يجتمع بمراكش…

2022-05-07 / 23:23
Photo of الباريس : المعابر الحدودية لسبتة ومليلية ستفتح خلال فصل الصيف

الباريس : المعابر الحدودية لسبتة ومليلية ستفتح خلال فصل…

2022-05-07 / 22:32
Photo of احتجوا على وهبي ..”البام” يوقف 6 أعضاء بمجلس جماعة تارودانت ويحيلهم على لجنة التأديب

احتجوا على وهبي ..”البام” يوقف 6 أعضاء بمجلس جماعة…

2022-05-07 / 19:32
Photo of الخارجية الإسبانية: الرباط ومدريد يعملان من أجل جعل علاقتهما مفيدة

الخارجية الإسبانية: الرباط ومدريد يعملان من أجل جعل علاقتهما…

2022-05-07 / 15:05
Photo of رئيس حزب ” البام ” يفقد أغلبيته بالمجلس الجماعي بتارودانت

رئيس حزب ” البام ” يفقد أغلبيته بالمجلس الجماعي…

2022-05-07 / 14:11
Photo of المغرب يفاوض إسرائيل للحصول على “صاروخ دليلة”

المغرب يفاوض إسرائيل للحصول على “صاروخ دليلة”

2022-05-07 / 11:08
Photo of خط الغاز الَمغربي النيجيري…. شريان للطاقة وصفقة مربحة للشركاء في افريقيا و أوروبا ( حوار )

خط الغاز الَمغربي النيجيري…. شريان للطاقة وصفقة مربحة للشركاء…

2022-05-06 / 23:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق