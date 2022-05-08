مأساة ..غرق 44 مهاجرا قبالة سواحل بوجدور
هبة بريس - متابعة
أعلنت المنظمة غير الحكومية الإسبانية “كامينادو فروانتيراس” عن مصرع 44 مهاجرا غير نظامي مصرعهم الأحد إثر غرق قارب كانوا على متنه قبالة سواحل بوجدور بالصحراء المغربية .
وقالت الناشطة في هذه المنظمة هيلينا مالينو على تويتر “مأساة، قضى 44 شخصا هذا الصباح في حادث غرق جنوب رأس بوجدور” مضيفة أنه تم انتشال “7 جثت نقلت إلى مستودع الأموات”، مع الإشارة إلى أن “12 مهاجرا نجوا وتم توقيفهم”.
وتعتمد المنظمة غير الحكومية عادة على اتصالات تتلقاها من مهاجرين أو مقربين منهم على أرقامها للطوارئ.
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2 تعليقات
ماذا تنتظرون من حكام لم يتلقو الرسالة بعد ؟ كل يوم نسمع المئات من الاموات في البحار من اجل لقمة العيش ،رسالة محزنة وقوية ومل العالم تلقاها ،الا عندنا ،وكأن من يسيرون اموات ام يعيشون في كوكب آخر .
الحمد لله الموت حق على كل العباد
يقتلهم الطمع.من منا لا بريد العيش الكريم؟سيارة فاخرة. أموال لا تحصى ولا تعد.الماكولات.المشروبات الروحية.(لويل لكحل)الحور العين.و….و…وفي الاخرة عذاب اليم.الله اعفو على شباب المسلمين.