الصورة تعبيرية

مأساة ..غرق 44 مهاجرا قبالة سواحل بوجدور

2022-05-08 / 22:32
2
هبة بريس - متابعة

أعلنت المنظمة غير الحكومية الإسبانية “كامينادو فروانتيراس” عن مصرع 44 مهاجرا غير نظامي مصرعهم الأحد إثر غرق قارب كانوا على متنه قبالة سواحل بوجدور بالصحراء المغربية .

وقالت الناشطة في هذه المنظمة هيلينا مالينو على تويتر “مأساة، قضى 44 شخصا هذا الصباح في حادث غرق جنوب رأس بوجدور” مضيفة أنه تم انتشال “7 جثت نقلت إلى مستودع الأموات”، مع الإشارة إلى أن “12 مهاجرا نجوا وتم توقيفهم”.

وتعتمد المنظمة غير الحكومية عادة على اتصالات تتلقاها من مهاجرين أو مقربين منهم على أرقامها للطوارئ.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الأحد… أجواء حارة في عدد من جهات المملكة

طقس الأحد… أجواء حارة في عدد من جهات المملكة

2022-05-08 / 09:18
Photo of العبادي :” إمارة المؤمنين تضطلع بدور مهم في محاربة التطرف الديني”

العبادي :” إمارة المؤمنين تضطلع بدور مهم في محاربة…

2022-05-07 / 23:02
Photo of مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا سيسرع تنزيل رؤية الطريق العابر لإفريقيا طنجة- لاغوس

مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا سيسرع تنزيل رؤية الطريق…

2022-05-07 / 21:45
Photo of زعيم اشتراكي بالكناري : المغرب يبذل جهدا مهما لمواجهة أنشطة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر

زعيم اشتراكي بالكناري : المغرب يبذل جهدا مهما لمواجهة…

2022-05-07 / 20:15
Photo of توقيف لاعبين من نادي حسنية أكادير بسبب واقعة ” المدابزة “

توقيف لاعبين من نادي حسنية أكادير بسبب واقعة ”…

2022-05-06 / 14:50
Photo of فاتورة ملابس تطيح بنائبة بارزة عن حزب ماكرون

فاتورة ملابس تطيح بنائبة بارزة عن حزب ماكرون

2022-05-05 / 22:52
Photo of الملك يعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد” ابن سينا “

الملك يعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز المستشفى الجديد” ابن…

2022-05-05 / 18:52
Photo of مواجهات في المسجد الأقصى مع استئناف زيارات اليهود

مواجهات في المسجد الأقصى مع استئناف زيارات اليهود

2022-05-05 / 09:09
Photo of الرئيس المكسيكي يؤكد رفضه فرض عقوبات على روسيا

الرئيس المكسيكي يؤكد رفضه فرض عقوبات على روسيا

2022-05-04 / 16:20
Photo of بيغاسوس ..اسبانيا ترفض توجيه أصابع الاتهام للمغرب

بيغاسوس ..اسبانيا ترفض توجيه أصابع الاتهام للمغرب

2022-05-04 / 14:11

‫2 تعليقات

  1. ماذا تنتظرون من حكام لم يتلقو الرسالة بعد ؟ كل يوم نسمع المئات من الاموات في البحار من اجل لقمة العيش ،رسالة محزنة وقوية ومل العالم تلقاها ،الا عندنا ،وكأن من يسيرون اموات ام يعيشون في كوكب آخر .
    الحمد لله الموت حق على كل العباد

  2. يقتلهم الطمع.من منا لا بريد العيش الكريم؟سيارة فاخرة. أموال لا تحصى ولا تعد.الماكولات.المشروبات الروحية.(لويل لكحل)الحور العين.و….و…وفي الاخرة عذاب اليم.الله اعفو على شباب المسلمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق