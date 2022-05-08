مأساة ..غرق 44 مهاجرا قبالة سواحل بوجدور

هبة بريس - متابعة

أعلنت المنظمة غير الحكومية الإسبانية “كامينادو فروانتيراس” عن مصرع 44 مهاجرا غير نظامي مصرعهم الأحد إثر غرق قارب كانوا على متنه قبالة سواحل بوجدور بالصحراء المغربية .

وقالت الناشطة في هذه المنظمة هيلينا مالينو على تويتر “مأساة، قضى 44 شخصا هذا الصباح في حادث غرق جنوب رأس بوجدور” مضيفة أنه تم انتشال “7 جثت نقلت إلى مستودع الأموات”، مع الإشارة إلى أن “12 مهاجرا نجوا وتم توقيفهم”.

وتعتمد المنظمة غير الحكومية عادة على اتصالات تتلقاها من مهاجرين أو مقربين منهم على أرقامها للطوارئ.

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