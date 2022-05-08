لا يتذكر سوى اسمه.. تداول فيديو لشاب سعودي تائه في المغرب

هبة بريس - المحمدية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سعودي، يعيش في شوارع المغرب،قيل أنه فقد كل ممتلكاته، ولا يتذكر سوى اسمه بحسب ما ورد في المقطع المنتشر على نطاق واسع بالفضاء الأزرق .

وبحسب الفيديو ، فان الشاب يدعى فهد، وهو من الباحة، ولا يتذكر شيئًا آخر سوى ذلك حيث ظهر وهو في حالة متدهورة .

وقال نشطاء ان “فهد” لا يتذكر شيئا سوى اسمه، وأنه من أهل الباحة فقط، وأنه الآن يعيش في شوارع مدينة المحمدية منذ أشهر في سوق الملابس المستعملة بجانب سوق الحمرا.

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