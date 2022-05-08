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دول مجموعة السبع تتعهد بوقف استيراد النفط الروسي

2022-05-08 / 21:45
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هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض الأحد في بيان، أن “مجموعة السبع بجميع أعضائها تعهدت اليوم حظرا أو الغاء تدريجيا لواردات النفط الروسي”.

وقالت الرئاسة الأميركية إن هذا القرار “سيوجه ضربة قاسية إلى الشريان الرئيسي الذي يغذي اقتصاد بوتين ويحرمه عائدات يحتاج إليها لتمويل حربه”. من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تزويد أوكرانيا بأسلحة وعتاد جديد اليوم الأحد بعد زيارة لم يسبق الإعلان عنها للعاصمة كييف.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كندا ستفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات روسية فيما يتصل بغزو موسكو لأوكرانيا، مضيفا أن كندا ستعيد فتح سفارتها في كييف.

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