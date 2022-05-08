أحزاب فيدرالية اليسار تحدد تاريخ الاندماج والحسم في المرجعية

هبة بريس - الرباط

حددت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار، اليوم الاحد 08، تاريخ انعقاد مؤتمرها الاندماجي لمكوناتها.

وجاء في بلاغ اخباري لفيدرالية اليسار اطلعت “هبة بريس ” عليه ، :”تعلن الهيئة التنفيذية للفيدرالية أن اجتماع الهيئة التقريرية الذي انعقد يومه الأحد 8 ماي 2022 بمركب بوزنيقة قد توجت أشغاله بالنجاح..وصادقت الهيئة عند نهاية أشغالها على عقد المؤتمر الاندماجي أيام 16- 17 – 18 دجنبر 2022.”

وتتكون احزاب فيدرالية اليسار من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، ومكون اليسار الوحدوي.

اجتماع الهيئة التقريرية للفيدرالية( الذي احتضنه مركب بوزنيقة)، ترأسه عبد السلام العزيز، الأمين العام للمؤتمر الوطني الاتحادي، وعلي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومحمد الساسي، المنسق الوطني لليسار الوحدوي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0