في الصورة جون بايدن

بايدن يثير ضجة ويتحدث عن “الإمام المخفي” : أعرف القليل عن الإسلام !

2022-05-08 / 20:36
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هبة بريس - وكالات

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصوّراً لتصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخراً، تطرّق خلالها إلى الإسلام، وما سمّاه بـ”الإمام المخفي” (المهدي).

ويظهر بايدن خلال الفيديو وهو يقول: “أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام الخفي (المهدي)، ولذلك وظّفت بروفيسوراً”.

وحظي الفيديو الذي يُعتقد أنه قيل في سياق تهنئة المسلمين بعيد الفطر، الأسبوع الماضي، بتداول كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين.

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‫3 تعليقات

  2. الامة الاسلامية امة اتكالية لا تطور نفسها ولا تحقق انجازات تنتظر الامام المهدي لينقدها وينتقم لها من غير المسلمين 🤦‍♂️

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