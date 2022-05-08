الهندوس يجبرون مساجد مومباي في الهند على خفض الصوت عند الأذان

هبة بريس - وكالات

أثناء جلوسه في مكتب مليء بالكتب المطلة على قاعة الصلاة العملاقة، فحص القاضي وإمام أكبر مسجد بمدينة مومباي في الهند، محمد أشفق، جهازا يتصل بمكبرات الصوت قبل أن يؤذن للصلاة، امتثالا لقرار السلطات بخفض صوت الأذان.

وأضاف القاضي، وهو أحد أكثر العلماء المسلمين نفوذا في مومباي المطلة على ساحل الهند الغربي “أصبح صوت الأذان لدينا قضية سياسية، لكني لا أريد أن يأخذ الأمر منحى مجتمعيا”.

وقال المتحدث ومعه ثلاثة من كبار رجال الدين الآخرين من مهاراشترا حيث تقع مومباي، إن أكثر من 900 مسجد في غرب الولاية وافقت على خفض صوت الأذان بعد شكاوى من سياسي هندوسي محلي.

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