الهندوس يجبرون مساجد مومباي في الهند على خفض الصوت عند الأذان

2022-05-08 / 20:11
0
هبة بريس - وكالات

أثناء جلوسه في مكتب مليء بالكتب المطلة على قاعة الصلاة العملاقة، فحص القاضي وإمام أكبر مسجد بمدينة مومباي في الهند، محمد أشفق، جهازا يتصل بمكبرات الصوت قبل أن يؤذن للصلاة، امتثالا لقرار السلطات بخفض صوت الأذان.

وأضاف القاضي، وهو أحد أكثر العلماء المسلمين نفوذا في مومباي المطلة على ساحل الهند الغربي “أصبح صوت الأذان لدينا قضية سياسية، لكني لا أريد أن يأخذ الأمر منحى مجتمعيا”.

وقال المتحدث ومعه ثلاثة من كبار رجال الدين الآخرين من مهاراشترا حيث تقع مومباي، إن أكثر من 900 مسجد في غرب الولاية وافقت على خفض صوت الأذان بعد شكاوى من سياسي هندوسي محلي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بايدن يثير ضجة ويتحدث عن “الإمام المخفي” : أعرف القليل عن الإسلام !

بايدن يثير ضجة ويتحدث عن “الإمام المخفي” : أعرف…

2022-05-08 / 20:36
Photo of رصد أول إصابة بفيروس “جدري القرود” في بريطانيا

رصد أول إصابة بفيروس “جدري القرود” في بريطانيا

2022-05-08 / 19:30
Photo of مخاوف من مقتل العشرات في قصف روسي أصاب مدرسة أوكرانية

مخاوف من مقتل العشرات في قصف روسي أصاب مدرسة…

2022-05-08 / 18:42
Photo of السعودية.. الملك سلمان يبقى في المستشفى بعد “منظار على القولون

السعودية.. الملك سلمان يبقى في المستشفى بعد “منظار على…

2022-05-08 / 17:09
Photo of سيدة أمريكا الأولى تصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

سيدة أمريكا الأولى تصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

2022-05-08 / 16:16
Photo of رويترز : أمير قطر يزور إيران.. وأوروبا

رويترز : أمير قطر يزور إيران.. وأوروبا

2022-05-08 / 15:42
Photo of صحيفة: السعودية تعيد رحلاتها إلى إسطنبول بعد أسبوع من زيارة إردوغان

صحيفة: السعودية تعيد رحلاتها إلى إسطنبول بعد أسبوع من…

2022-05-08 / 15:16
Photo of بشار الأسد يلتقي بخامنئي في طهران

بشار الأسد يلتقي بخامنئي في طهران

2022-05-08 / 14:47
Photo of تضييق : استدعاء أمني جديد للناشط الجزائري كريم طابو

تضييق : استدعاء أمني جديد للناشط الجزائري كريم طابو

2022-05-08 / 14:35
Photo of الشعب كره الأحزاب”.. مظاهرات مؤيدة لقيس سعيد

الشعب كره الأحزاب”.. مظاهرات مؤيدة لقيس سعيد

2022-05-08 / 13:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق