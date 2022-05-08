الابراهيمي : كيف تخلت دول عن قصة جواز التلقيح ونحن لا ؟
تساءل الدكتور عز الدين الابراهيمي، عضو اللجنة العلمية، اليوم الأحد، عن جدوى فرض جواز التلقيح الكامل على الشباب في الوقت الذي تسجل فيه اغلبية الوفيات بين المسنين .
وأضاف الابراهيمي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك ” إن “لسان حال المغاربة لا يتفهم عدم تواصل مدبري الأمر العمومي حول أسئلة بديهية، لماذا لم يتم تحيين الدخول بالطائرة كما حصل بالنسبة للحدود البحرية…؟ كيف لنفس الأشخاص القادمين بالطائرة من نيويورك، الدخول إلى المغرب عبر مالقا بالتحليلة السلبية أو الجواز… بينما من نيويورك إلى الدار البيضاء يحتاجون الإثنين معا، هل تلك السويعات التي يقضونها بين مالقا و طنجة تغير من الفيروس أو الحالة الصحية للأشخاص!”.
واسترسل الابراهيمي قائلا :” ألم يحن الوقت لتقييم مقاربة جواز التلقيح؟ هل ما زالت المقاربة ناجعة…؟ هل لا يمكن للجواز الصحي أن يكون ناجعا و أقل استقطابا (Polarization) و تشنجا…؟ كيف تخلت الكثير من البلدان عن قصة الجوازات و نحن لا…؟ “.
28 تعليقات
كل التدابير تخص المصالح الشخصية للمسؤولين. بكل اختصار. يعملون لصالح ثرواتهم و المزيد من الارباح و المدخرات لا غير. اما صحة المواطن ف (فستين داهية)
الامر باختصار يتعلق بالمصالح الشخصية للمسؤولين. لا علاقة له بصحة المواطنين .
الى الاخ الذي قال اننا دول ديموهراوية اقول له ادام الله الهراوة على المغاربة حتى يستفيقوا ويعرفون ان الله حق وان الحق لا يأخد بالنباح وانما بالدم
ربما سوف يصير جواز التلقيح في المغرب فرض من فرائض الإسلام او على الاقل سنة مؤكدة.الا نامت أعين الجبناء
بذلك حرموا المغرب من دخول الكثير من السياح ورجال الاعمال….واخيرا المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج
ياك نتا هو اللجنة الا علمية اوا لاش كتسولنا حنا ههههه
هذه الإجراءات لا يفهم منها الا ان هذه الزمرة من المسؤولين ليس لها كفاءة وانها ترعى مصالحها الشخصية فقط ولا تهتم بالمغابة أين ما كانوا
اسي الابراهيمي لا تستغرب لانك ما دمت في المغرب فارجع البصر كرتين ينقلب إليك خاسئا وهو حسير.