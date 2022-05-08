الصورة للدكتور عز الدين الابراهيمي

الابراهيمي : كيف تخلت دول عن قصة جواز التلقيح ونحن لا ؟

2022-05-08 / 19:11
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هبة بريس - الرباط

تساءل الدكتور عز الدين الابراهيمي، عضو اللجنة العلمية، اليوم الأحد، عن جدوى فرض جواز التلقيح الكامل على الشباب في الوقت الذي تسجل فيه اغلبية الوفيات بين المسنين .

وأضاف الابراهيمي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك ” إن “لسان حال المغاربة لا يتفهم عدم تواصل مدبري الأمر العمومي حول أسئلة بديهية، لماذا لم يتم تحيين الدخول بالطائرة كما حصل بالنسبة للحدود البحرية…؟ كيف لنفس الأشخاص القادمين بالطائرة من نيويورك، الدخول إلى المغرب عبر مالقا بالتحليلة السلبية أو الجواز… بينما من نيويورك إلى الدار البيضاء يحتاجون الإثنين معا، هل تلك السويعات التي يقضونها بين مالقا و طنجة تغير من الفيروس أو الحالة الصحية للأشخاص!”.

واسترسل الابراهيمي قائلا :” ألم يحن الوقت لتقييم مقاربة جواز التلقيح؟ هل ما زالت المقاربة ناجعة…؟ هل لا يمكن للجواز الصحي أن يكون ناجعا و أقل استقطابا (Polarization) و تشنجا…؟ كيف تخلت الكثير من البلدان عن قصة الجوازات و نحن لا…؟ “.

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‫4 تعليقات

  2. الأهداف المسطرة لجعل المغاربة كلهم ملقحون تقريبا كلها اكتملت والآن سوف تتناسى الدولة شيئا فشيئا التلقيح وجواج التلقيح لأن هذا الصيف هو الفرصة الحقيقية لتشجيع الجالية على المجيء لوطنهم الأم حيث سينتعش الاقتصاد وتنتعش السياحة والخدمات
    وكفى من التخربيق أليست هذه اللجنة العلمية هي من سدت الأبواب بقراراتها في وجه المغاربة الآن كل المغاربة اكتسبوا المناعة سواء باللقاح أو بغيره إذن لماذا هذا الاستهتار الجالية نصفهم غير ملقح وينتضروا قرار المغرب للدخول هذا الصيف فلم هذا التأخير في القرارات

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