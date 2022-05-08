الابراهيمي : كيف تخلت دول عن قصة جواز التلقيح ونحن لا ؟

هبة بريس - الرباط

تساءل الدكتور عز الدين الابراهيمي، عضو اللجنة العلمية، اليوم الأحد، عن جدوى فرض جواز التلقيح الكامل على الشباب في الوقت الذي تسجل فيه اغلبية الوفيات بين المسنين .

وأضاف الابراهيمي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فايسبوك ” إن “لسان حال المغاربة لا يتفهم عدم تواصل مدبري الأمر العمومي حول أسئلة بديهية، لماذا لم يتم تحيين الدخول بالطائرة كما حصل بالنسبة للحدود البحرية…؟ كيف لنفس الأشخاص القادمين بالطائرة من نيويورك، الدخول إلى المغرب عبر مالقا بالتحليلة السلبية أو الجواز… بينما من نيويورك إلى الدار البيضاء يحتاجون الإثنين معا، هل تلك السويعات التي يقضونها بين مالقا و طنجة تغير من الفيروس أو الحالة الصحية للأشخاص!”.

واسترسل الابراهيمي قائلا :” ألم يحن الوقت لتقييم مقاربة جواز التلقيح؟ هل ما زالت المقاربة ناجعة…؟ هل لا يمكن للجواز الصحي أن يكون ناجعا و أقل استقطابا (Polarization) و تشنجا…؟ كيف تخلت الكثير من البلدان عن قصة الجوازات و نحن لا…؟ “.

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