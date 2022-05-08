مخاوف من مقتل العشرات في قصف روسي أصاب مدرسة أوكرانية

هبة بريس - وكالات

تسود مخاوف بشأن مقتل العشرات من جراء قصف أصاب مدرسة في منطقة تدور فيها معارك بين القوات الحكومية الأوكرانية، من جهة، وقوات روسية وانفصاليين، من الجهة الأخرى.

وأكد حاكم منطقة لوهانسك سيرهيه غايداي مقتل شخصين في القصف، معربا عن مخاوفه من أن 60 شخصا آخرين لقوا حتفهم تحت أنقاض المدرسة.

وكانت المدرسة في لوهانسك ملجأ لتسعين شخصا، وأنقذ ثلاثون منهم بينهم سبعة أصيبوا بجراح.

وقال غايداي إن طائرة روسية هي التي ألقت القنبلة يوم السبت، لكن لا يمكن التحقق من صحة هذه الاتهامات من مصدر مستقل، كما لم يصدر عن الجانب الروسي أي رد عليها.

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