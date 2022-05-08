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نصف نهائي “الكاف”..نهضة بركان ينهزم أمام مضيفه “تي بي مازمبي” الكونغولي

2022-05-08 / 18:08
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هبة بريس - الرياضة

انهزم فريق نهضة بركان أمام مضيفه تيبي مازمبي في اللقاء الذي جمع بينهما زوال اليوم الأحد على أرضية ملعب مازمبي بلوموباشي برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم .

و سجل الهدف الوحيد في اللقاء ،خلال الانفاس الأخيرة من المباراة ( 90+5 ) بواسطة اللاعب جون باكاتا ، بعد أن أضاف حكم الانغولي اللقاء فيكتور غوميز حوالي 10 دقائق كوقت بدا الضائع .

و شهدت كتيبة الفريق البرتقالي، بعض الغيابات الوازنة اغلبها بسبب الإصابة، إذ يتعلق الأمر بكل من متوسط الميدان المخضرم بكر الهلالي و المهاجمين معاد فكاك والموريتاني أداما با .

وخاص فريق تب بي مازمبي محروما من امتياز “السعة الكاملة” للملعب، بعد أن توصل بعقوبة من “الكاف” تفرض عليه خفض الحضور الجماهيري، إلى 5000 متفرج من أصل 18 ألفا، على خلفية أحداث مواجهة بيراميدز المصري، في إياب دور الربع.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى على ايقاع البياض ، حيث حاول فريق تي بي مازمبي افتتاح التسجيل عن طريق القيام بهجمات منظمة لكنه واجه دفاعها متيقظا افشل كل المناورات التي كان يقوم المهاجم كيتامبلا .

وكان هجوم الفريق البرتقالي يقوم بين الفينة و الأخرى بحملات مضادة بواسطة كل من يوسف الفحلي وشادراك و الشرقي البحري ، لكنها لم تكتسي طابع الخطورة.

وخلال الشوط الثاني ،مارس فريق تيبي مازمبي ضغطا متواصلا على ضيفه نهضة بركان وكان قريبا من افتتاح حصة التسجيل في اكثر مناسبة لولا استبسال الحارس الشاب حمزة حمايني في الدفاع عن نظافة شباكه .

و استغل الفريق الكونغولي انخفاض منسوب اللياقة لدى لاعبي نهضة بركان وتراجعهم الى الوراء مما جعلهم يتركون مساحات كبيرة امام لاعبي تي بي مازمبي للمناورة من مختلف الجبهات .

وضد مجرى اللاعب كاد ممثل كرة القدم المغربية ان يفتتح حصة التسجيل بواسطة اللاعب حمزة الركراكي الذي انبرى لعرضية من اللاعب حمزة الموساوي بضربة راسية بديعة حولها حارس تي بي مازمبي الى الزاوية .

وفي الوقت الذي أوشك فيه اللقاء على نهايته، تمكن مازيمبي الكونغولي، من تسجيل هدف “قاتل” في الدقيقة الـ90’+5، برأسية من البديل جون باكاتا.

يذكر أن لقاء الاياب، سيجرى يوم الأحد القادم على أرضية الملعب البلدي لمدينة بركان.

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