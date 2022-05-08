الصورة للشاب محمد الملالي

“ابتسامة وعفوية ” تحول مغربي الى نجم “تك توك” ومشاهير العالم يشاركون الفيديو

2022-05-08 / 18:05
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هبة بريس - متابعة

تحول المغربي محمد الملالي ، الى نجم لتطبيق “تيك توك” ، بعد نشره لفيديو حصد ملايين المشاهدات عبر العالم وتصدر “الترند” على موقع “تويتر”.

وأجمع نشطاء ومشاهير تطبيق “تيك توك” ورواد “تويتر” على أن بساطة وعفوية، الشاب المغربي المنحدر من مدينة بني ملال هي السبب وراء تحقيقه لرقم قياسي في عدد المشاهدات على “تيك توك” ويحقق الرقم القياسي على “تويتر”.

ونشر نشطاء “تويتر” و”تيك توك” تدوينات وفيديوهات، أعلنوا من خلالها عن إعجابهم بالشاب المغربي بعدما حقق اكثر من 8,7 مليون مشاهدة، في الوقت الذي حقق فيه صاحب الأغنية الاصلي اقل من 700 الف مشاهدة.

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